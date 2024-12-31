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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рынок труда: спрос на специалистов достиг довоенного уровня, до 100 тыс. украинцев сменили профессию

Рынок труда: спрос на специалистов достиг довоенного уровня, до 100 тыс. украинцев сменили профессию

Киев  •  УНН

 • 10882 просмотра

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Спрос на специалистов в Украине достиг довоенного уровня, а государство запустило десятки программ переквалификации. В 2025 году планируется выделить 700 млн евро на переобучение еще 180 тысяч украинцев.

Спрос на специалистов в Украине достиг довоенного уровня, и почти 100 000 украинцев прошли переобучение от государства в 2024 году, сообщили в Минэкономики во вторник, пишет УНН.

Детали

«Восстановление экономики, которое продолжается уже второй год, требует квалифицированных работников, особенно в рабочих сферах. Спрос на специалистов достиг довоенного уровня, как свидетельствуют данные Единого портала вакансий. Вместе с тем мы сталкиваемся с вызовом структурной безработицы. В ответ на него Минэкономики с партнерами запустило более десятка программ обучения и переобучения, которые дали возможность около 100 000 украинцев овладеть новыми профессиями», - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Ознакомиться со всеми образовательными возможностями можно по ссылке. Они охватывают различные категории населения: безработных украинцев, людей с инвалидностью, внутренне перемещенных лиц, ветеранов и ветеранок, молодежь, людей 45+ и других. 

В 2025 году, как отмечается, для украинцев будет доступно еще больше учебных возможностей, в частности Skills Alliance на 700 млн евро, что позволит переобучить 180 тысяч украинцев в течение следующих трех лет. «Сейчас правительство работает над механизмом реализации программы», - сообщили в Минэкономики.

Кроме того, в 2024 году правительство расширило программу ваучеров, увеличив количество доступных профессий до 155. А также запустило отдельные ваучеры для женщин, которые стремятся овладеть профессиями, где ранее статистически преобладали мужчины. «В планах - расширение категорий получателей ваучеров, которые сейчас включают людей в возрасте 45+, участников боевых действий, ВПЛ и лиц с инвалидностью. Соответствующий законопроект уже на рассмотрении Верховной Рады», - отметили в Минэкономики.

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Свириденко также сообщила, что в 2024 году Минэкономики наработало проект нового Трудового кодекса, который ожидает одобрения в парламенте. 

«В проекте закона мы внедряем 8 видов трудовых договоров, в частности по надомной, дистанционной работе. Проект закона усиливает способность людей с инвалидностью и будет способствовать преодолению гендерного разрыва в оплате труда, когда женщины на аналогичных с мужчинами должностях получают меньше. В общем трансформирует подходы так, чтобы они отвечали вызовам современности, а не советским рудиментам. В этом году наша команда провела десятки встреч с представителями гражданского общества, бизнеса, международных организаций, чтобы совместно доработать проект закона так, чтобы он отвечал запросу как работников, так и работодателей», - отметила Свириденко. 

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Еще одно направление для улучшения ситуации на рынке труда - создание новых рабочих мест. Этому, как отмечается, способствует политика «Сделано в Украине». Также в 2024 году правительство запустило пилотный проект Create Ukraine, который помогает талантливым украинцам вернуться домой для работы в правительственных проектах.

По словам министра экономики, в следующем году Минэкономики продолжит работу над этими инициативами и будет работать над запуском новых проектов. 

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
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