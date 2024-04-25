Парламент принял изменения в Трудовой кодекс относительно договора работников в случае передачи бизнеса

Верховная Рада приняла в целом евроинтеграционный законопроект № 8244, который регулирует правопреемство в трудовых отношениях при смене собственника предприятия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на народного депутата Алексея Гончаренко.

Верховная Рада спустя почти год приняла в целом законопроект о правопреемстве в трудовых отношениях. За - 269 - написал Гончаренко в Telegram.

По его словам, предполагается, что работодатель должен продолжать действие трудового договора с работниками в случае передачи бизнеса или какой-то части другому лицу. И также работодатель должен информировать работников о дате такого правопреемства.

Этот законопроект является одним из евроинтеграционных.

Он предусматривает внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно правопреемства в трудовых отношениях, предлагает, в частности:

- В случае увольнения работника из-за изменения существенных условий трудового договора в ущерб работнику работодатель считается несущим ответственность за завершение трудового договора или трудовых отношений.

- В случае передачи субъекта хозяйствования трудовые отношения работников продолжаются с приобретателем. Права и обязанности по трудовым договорам, существовавшим между работниками и отчуждателем, переходят к приобретателю.

Также он предлагает, установить, что отчуждатель и приобретатель обязаны не позднее чем за 10 рабочих дней до осуществления передачи субъекта хозяйствования проинформировать письменно или с помощью технических средств электронных коммуникаций выборный орган первичной профсоюзной организации (профсоюзного представителя), в случае отсутствия первичной профсоюзной организации - свободно избранных и уполномоченных представителей (представителя) работников, а в случае их отсутствия - работников о:

- дату или ориентировочную дату передачи организации;

- причины передачи субъекта хозяйствования;

- правовые, экономические и социальные последствия передачи субъекта хозяйствования для работников;

- любые меры, предусмотренные в отношении работников.

Дополнение

20 июля 2023 года комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рекомендовал ВР принять во втором чтении и в целом правительственный законопроект о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно правопреемства в трудовых отношениях № 8244.