Украина получила $41,7 млрд от международных партнеров в 2024 году: почти треть - гранты
Киев • УНН
Минфин Украины привлек 41,7 млрд долларов внешнего финансирования, из которых 30% - грантовые средства. Крупнейшими донорами стали ЕС, США, МВФ, Япония, Всемирный банк, Канада и Великобритания.
Украина получила 41,7 млрд долларов внешнего финансирования в этом году, из которых 30% - грантовые средства, сообщили в Минфине Украины, пишет УНН.
Детали
"В 2024 году Минфин Украины привлек 41,7 млрд долларов США внешнего финансирования от международных партнеров. Грантовые средства составили около 30% от общего объема финансирования", - говорится в сообщении.
В то же время все займы, как отмечается, Украина получала на льготных условиях.
"41,7 млрд долларов США, значительный объем финансовой помощи. (...) В 2024 году это позволило обеспечить все приоритетные социально-гуманитарные расходы. Пенсии, оплата труда работников, в частности, секторов образования, здравоохранения, социальная защита населения, гуманитарная поддержка. Я благодарен всем партнерам за плодотворное сотрудничество, результатом которого является финансовая стабильность страны", - отметил министр финансов Сергей Марченко.
Крупнейшими донорами бюджетной поддержки в 2024 году, как указано, являются: Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Международный валютный фонд, Япония, Всемирный банк, Канада, Великобритания.
США предоставят Украине $15 млрд от замороженных активов рф: подписано соглашение30 дек. 2024, 10:43 • 15617 просмотров