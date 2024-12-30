Україна отримала $41,7 млрд від міжнародних партнерів у 2024 році: майже третина - гранти
Київ • УНН
Мінфін України залучив 41,7 млрд доларів зовнішнього фінансування, з яких 30% - грантові кошти. Найбільшими донорами стали ЄС, США, МВФ, Японія, Світовий банк, Канада та Великобританія.
Україна отримала 41,7 млрд доларів зовнішнього фінансування цього року, з яких 30% - грантові кошти, повідомили у Мінфіні України, пише УНН.
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"У 2024 році Мінфін України залучив 41,7 млрд доларів США зовнішнього фінансування від міжнародних партнерів. Грантові кошти становили близько 30% від загального обсягу фінансування", - ідеться у повідомленні.
Водночас усі позики, як зазначається, Україна отримувала на пільгових умовах.
"41,7 млрд доларів США, значний обсяг фінансової допомоги. (...) У 2024 році це дозволило забезпечити всі пріоритетні соціально-гуманітарні видатки. Пенсії, оплата праці працівників, зокрема, секторів освіти, охорони здоров’я, соціальний захист населення, гуманітарна підтримка. Я вдячний всім партнерам за плідну співпрацю, результатом якої є фінансова стабільність країни", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Найбільшими донорами бюджетної підтримки у 2024 році, як вказано, є: Європейський Союз, Сполучені Штати Америки, Міжнародний валютний фонд, Японія, Світовий банк, Канада, Великобританія.
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