США нададуть Україні $15 млрд від заморожених активів рф: підписано угоду
Київ • УНН
США нададуть Україні 15 млрд доларів із заморожених російських активів через Світовий банк. Кошти спрямують на соціальні та гуманітарні видатки в рамках проєкту PEACE in Ukraine.
США нададуть Україні 15 млрд доларів за рахунок доходів від заморожених російських активів через Світовий банк, кошти спрямують на соціальні та гуманітарні видатки, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок у Telegram, пише УНН.
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"США нададуть Україні 15 млрд доларів, що забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк", - написав Шмигаль.
З його слів, це будуть кошти у межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму 20 млрд доларів за ініціативою G7, "які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки".
Він висловив подяку Сполученим Штатам і Світовому банку "за реалізацію та підтримку ініціативи, яка змушує росію платити за агресію проти України".
Довідково
PEACE є головним фінансовим інструментом Світового банку для України.
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