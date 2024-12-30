США предоставят Украине $15 млрд от замороженных активов рф: подписано соглашение
Киев • УНН
США предоставят Украине 15 млрд долларов из замороженных российских активов через Всемирный банк. Средства направят на социальные и гуманитарные расходы в рамках проекта PEACE in Ukraine.
США предоставят Украине 15 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов через Всемирный банк, средства направят на социальные и гуманитарные расходы, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"США предоставят Украине 15 млрд долларов, которые обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов. Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк", - написал Шмыгаль.
По его словам, это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, "которые направим на социальные и гуманитарные расходы".
Он выразил благодарность Соединенным Штатам и Всемирному банку "за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет россию платить за агрессию против Украины".
Справочно
PEACE является главным финансовым инструментом Всемирного банка для Украины.
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