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США предоставят Украине $15 млрд от замороженных активов рф: подписано соглашение

США предоставят Украине $15 млрд от замороженных активов рф: подписано соглашение

Киев  •  УНН

 • 10536 просмотра

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США предоставят Украине 15 млрд долларов из замороженных российских активов через Всемирный банк. Средства направят на социальные и гуманитарные расходы в рамках проекта PEACE in Ukraine.

США предоставят Украине 15 млрд долларов за счет доходов от замороженных российских активов через Всемирный банк, средства направят на социальные и гуманитарные расходы, сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Детали

"США предоставят Украине 15 млрд долларов, которые обеспечены будущими доходами от замороженных российских активов. Соответствующее соглашение подписали украинский Минфин и Всемирный банк", - написал Шмыгаль.

По его словам, это будут средства в рамках проекта PEACE in Ukraine и часть взноса США на сумму 20 млрд долларов по инициативе G7, "которые направим на социальные и гуманитарные расходы".

Он выразил благодарность Соединенным Штатам и Всемирному банку "за реализацию и поддержку инициативы, которая заставляет россию платить за агрессию против Украины".

Справочно

PEACE является главным финансовым инструментом Всемирного банка для Украины.

Украина получила 485 млн долларов от США и Всемирного банка: куда пойдут средства27 дек. 2024, 14:17 • 21084 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономикаполитика
vsemirnii-bankВсемирный банк
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль