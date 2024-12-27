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Украина получила 485 млн долларов от США и Всемирного банка: куда пойдут средства

Украина получила 485 млн долларов от США и Всемирного банка: куда пойдут средства

Киев  •  УНН

 • 2639 просмотра

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США и Всемирный банк предоставили Украине $485 млн в рамках проекта PEACE in Ukraine. Средства направят на покрытие социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета.

Украина получила $485 млн помощи в рамках проекта PEACE in Ukraine, средства направят на покрытие социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет УНН.

«Украина получила $485 млн от США и Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine. Из них 465 млн долларов предоставили Соединенные Штаты через USAID. Еще 20 млн поступили от Всемирного банка», - написал Шмыгаль.

По его словам, привлеченные средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета.

Напомним 

В случае выполнения правительством в 2025 году 56 индикаторов в рамках программы Ukraine Facility, Украина получит от Европейского Союза 12,5 млрд евро.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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