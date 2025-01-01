Рекордні показники на рахунках: як Україна завершила 2024 бюджетний рік

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На єдиному казначейському рахунку залишилось понад 100 млрд грн, на валютних - більше ніж 163 млрд грн. За рік Україна залучила 41,7 млрд доларів зовнішнього фінансування, з яких 12,6 млрд - безповоротні гранти.

Державний бюджет за 2024 рік виконано, на єдиному казначейському рахунку та валютних рахунках на початок нового року - рекордні показники. Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у середу у Telegram, передає УНН.

Деталі

"Рік завершуємо впевнено. Державний бюджет за 2024 рік виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовані, виконали всі соціальні зобов’язання. За даними Державного казначейства, всі платіжки, що були подані - проведені. Залишки на єдиному казначейському рахунку - більше ніж 100 млрд грн. На валютних рахунках - більше ніж 163 млрд грн. Це рекордні показники", - написав Шмигаль за підсумками наради щодо виконання держбюджету та основних показників економічного й соціального розвитку.

За його словами, як доповіли в Міністерстві фінансів, до загального фонду держбюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Всього до загального й спеціального фондів надійшло понад 3,1 трлн грн.

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"Обговорили ритмічність надходжень міжнародної фінансової допомоги. Так, за 2024 рік уряд залучив 41,7 млрд доларів зовнішнього фінансування, із яких третина (12,6 млрд доларів) - це безповоротні гранти. Найбільшими донорами України цьогоріч стали Європейський Союз, Сполучені Штати, МВФ, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія. Тільки у грудні цього року було залучено 9,3 млрд доларів", - розповів Шмигаль.

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Окрім того, прем'єр нагадав, що вперше росія починає платити за завдані Україні збитки. Важливим досягненням цього року він назвав перший транш, що буде забезпечений майбутніми доходами від заморожених російських активів.

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"Ідеться про 1 млрд доларів від США через програму Світового банку. Це є частиною ініціативи G7 загальним обсягом 50 млрд доларів. Скоординували завдання на наступний рік - усі заморожені російські активи мають бути конфісковані та передані на користь України. Будемо працювати в цьому напрямку", - повідомив Шмигаль.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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