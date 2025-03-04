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Шмигаль: на казначейському рахунку України – 126 млрд грн, золотовалютні резерви – $40,3 млрд

Київ • УНН

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На казначейському рахунку України 126 млрд грн, золотовалютні резерви - $40,3 млрд. План бюджету за січень-лютий перевиконано на 2 млрд грн, а дефіцит у $38 млрд планують покрити міжнародною допомогою.

Шмигаль: на казначейському рахунку України – 126 млрд грн, золотовалютні резерви – $40,3 млрд

Станом на вчора на єдиному казначейському рахунку України перебуває понад 126 мільярдів гривень, а золотовалютні резерви складають $40,3 мільярда. Виконання бюджету за січень-лютий перевищило план на понад 2 мільярди гривень.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Деталі 

Сьогодні ми маємо наступні показники, наступні параметри — понад 126 мільярдів гривень на казначейському рахунку станом на вчора, $40,3 мільярдів золотовалютні запаси. Фактично виконання бюджету за перші два місяці плюс понад 2 мільярди гривень

- заявив Шмигаль.

Тобто ми наповнюємо наш бюджет і за січень, і за лютий. І митниця, і податкова виконали план, за це я надзвичайно глибоко вдячний українському бізнесу. Тому що податки платяться і в повній мірі і навіть з перевиконанням це дає нам змогу забезпечувати в повній мірі всі ті потреби, які мають наші збройні сили

Шмигаль також повідомив, що Україна успішно пройшла сьомий перегляд програми МВФ та підписала угоду на рівні персоналу (staff level agreement). Це дозволить отримати черговий транш у $0,4 мільярда. Шмигаль підкреслив, що програма МВФ є ключовою для фінансової підтримки України, оскільки навколо неї формуються й інші міжнародні механізми допомоги.

Серед основних джерел надходжень:

  • Програма Ukraine Facility від ЄС – €12,5 мільярда;
    • Макрофінансова допомога від ЄС – €18 мільярдів у 2024 році;
      • Фінансова підтримка від Великої Британії – понад $3 мільярди;
        • Кошти в межах ініціативи “Ера” – $50 мільярдів;
          • Майбутні внески Японії, Канади та інших партнерів;
            • Фінансування від Світового банку, ЄБРР та європейських країн.

              Все це сумарно складає в сумі якраз ось цей дефіцит бюджету, який ми маємо і ми розуміємо як ми будемо його покривати

              - пояснив премʼєр-міністр.

              Стосовно дефіциту бюджету. Ми цього року очікуємо дефіцит бюджету на рівні $38 мільярдів, але вже станом на сьогодні ми чітко розуміємо звідки будуть надходити ці гроші

              - підсумував Шмигаль.

              Нагадаємо

              За інформацією Міністерства фінансів, до загального фонду держбюджету у 2024 році надійшло 2,2 трлн грн, з яких значну частку становить ПДФО та військовий збір.

              Загальні надходження до держбюджету сягнули 3,12 трлн грн, а видатки - 4,48 трлн грн. 

              Аліна Волянська

              Аліна Волянська

              ЕкономікаПолітика
              Україна
              Денис Шмигаль
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