Шмигаль: на казначейському рахунку України – 126 млрд грн, золотовалютні резерви – $40,3 млрд

Станом на вчора на єдиному казначейському рахунку України перебуває понад 126 мільярдів гривень, а золотовалютні резерви складають $40,3 мільярда. Виконання бюджету за січень-лютий перевищило план на понад 2 мільярди гривень.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

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Тобто ми наповнюємо наш бюджет і за січень, і за лютий. І митниця, і податкова виконали план, за це я надзвичайно глибоко вдячний українському бізнесу. Тому що податки платяться і в повній мірі і навіть з перевиконанням це дає нам змогу забезпечувати в повній мірі всі ті потреби, які мають наші збройні сили