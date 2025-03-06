НБУ підвищив облікову ставку до 15,5%: що це означає для економіки України

Національний банк України підвищив облікову ставку з 6 березня до 15,5% річних, що на 1% більше за попередню ставку. Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в коментарі УНН розповів, що підвищення облікової ставки зумовлено стримуванням інфляції, тому НБУ вводить такі запобіжні заходи для того, щоб інфляція не стала небезпечною для економіки.

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Експерт зауважив, що облікова ставка є механізмом стримування інфляції.

Яким чином облікова ставка стримує інфляцію? Чим вища облікова ставка, тим дорожче кредит. Чим дорожче кредит, тим менше бізнесу йде за цим кредитом. Чим менше бізнес бере кредит, тим менше попит на ринку. Чим менше попит на ринку, тим менше ціни, тому що ціна формується відповідно до співвідношення попиту і пропозиції. Ось таким чином працює облікова ставка. Але з іншого боку, облікова ставка стримує ріст економіки. Тому що ми прекрасно знаємо, що ріст економіки напряму пов'язаний із залученням кредитних ресурсів. Національний банк відповідає за інфляцію - сказав Пендзин.

Він зазначив, що дія облікової ставки пов’язана з тим, що у січні-лютому інфляція становила 12,9%, при базовому сценарію в 9%, який затверджував НБУ.

Я думаю, що інфляція в лютому ще прискориться. Я думаю, що вона більше 13%. Що це означає? Це означає, що Нацбанку необхідно вводити запобіжні заходи для того, щоб інфляція не стала небезпечною для економіки. Ось він це і робить. До речі, це вже не перше підвищення облікової ставки. Було 12,5%, було 13,5%, потім 14%, зараз 15,5% - зазначив Пендзин.

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