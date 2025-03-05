Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи
Киев • УНН
Дэвид Аркетт и другие персонажи возвращаются в "Крик 7", несмотря на их смерть в предыдущих частях. Режиссер Кевин Уильямсон обещает самого жестокого Гостфейса в истории франшизы.
Любимый шериф Вудсборо возвращается! Дэвид Аркетт официально снова сыграет Дьюи Райли в седьмой части культового хоррора "Крик". Об этом сообщает Variety, пишет УНН.
Детали
Пока неясно, как это возможно, ведь его персонажа жестоко убили в пятом фильме, пока остается загадкой. Но Дьюи – не единственный, кто "восстанет" в новой части. Также вернутся Скотт Фоли и Мэттью Лиллард, которые ранее играли погибших персонажей.
Вместе с Аркеттом в "Крик 7" появятся знакомые лица: Нив Кэмпбелл, Кортни Кокс, Мейсон Гудинг и Джасмин Савой Браун. К ним присоединятся новички франшизы – Маккенна Грэйс, Джоэл Макхейл, Марк Консуэлос, Анна Кэмп и другие.
Режиссером седьмой части стал Кевин Уильямсон – сценарист первого "Крика", и именно он обещает, что новый фильм станет еще более жестоким.
"Это будет самый жестокий Ghostface из всех," – рассказал Мейсон Гудинг. "Есть сцены, которые шокируют, и кажется, что Кевин устанавливает новые границы ужаса."
Фильм выйдет в прокат 27 февраля 2026 года, а пока фанаты гадают, как создатели объяснят возвращение Дьюи и других погибших героев.
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