Девід Аркетт повертається в "Крик 7" у ролі Дьюї
Київ • УНН
Девід Аркетт та інші персонажі повертаються у "Крик 7", незважаючи на їхню смерть у попередніх частинах. Режисер Кевін Вільямсон обіцяє найжорстокішого Ghostface в історії франшизи.
Улюблений шериф Вудсборо повертається! Девід Аркетт офіційно знову зіграє Дьюї Райлі у сьомій частині культового горору "Крик". Про це повідомляє Variety, пише УНН.
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Поки що не зрозуміло як це можливо, адже його персонажа жорстоко вбили у п’ятому фільмі, поки що залишається загадкою. Але Дьюї – не єдиний, хто "повстане" у новій частині. Також повернуться Скотт Фолі та Метью Ліллард, які раніше грали загиблих персонажів.
Разом із Аркеттом у "Крик 7" з’являться знайомі обличчя: Нів Кемпбелл, Кортні Кокс, Мейсон Гудінг та Джасмін Савой Браун. До них приєднаються новачки франшизи – Маккенна Грейс, Джоел Макхейл, Марк Консуелос, Анна Кемп та інші.
Режисером сьомої частини став Кевін Вільямсон – сценарист першого "Крику", і саме він обіцяє, що новий фільм стане ще жорстокішим.
"Це буде найжорстокіший Ghostface з усіх," – розповів Мейсон Гудінг. "Є сцени, які шокують, і здається, що Кевін встановлює нові межі жаху."
Фільм вийде в прокат 27 лютого 2026 року, а поки фанати гадають, як творці пояснять повернення Дьюї та інших загиблих героїв.
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