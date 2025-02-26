Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" був "божевільною романтичною комедією", нещодавно розповіла акторка Ліззі Каплан, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

У листопаді 2017 року Variety повідомив, що Каплан приєдналася до проекту Татума, який давно перебуває в розробці, для головної жіночої ролі, хоча на той момент подробиць було мало. Татум роками намагався запустити фільм "Гамбіт". Проект був фактично закритий, коли Disney завершила покупку Fox у 2019 році.

"Це була дійсно крута ідея, - сказала Каплан Business Insider про скасований фільм Татума "Гамбіт". - Дивно, що його скасували. Такі фільми, здається, ніколи не скасовують, але це сталося".

"Ми рушили, ми збиралися знімати", - продовжила вона. - Я думаю, була дата початку. У мене були зустрічі з Ченнінгом, і було кілька інших... у нас був режисер, потім його не було, але я мала кілька зустрічей з Ченнінгом та іншими продюсерами. Вони хотіли зробити щось подібне до ексцентричної романтичної комедії 30-х років, дія якої відбувається в цьому світі, що було б дуже весело".

В 2022 Татум розповів Variety, що в результаті він був "травмований" після того, як витратив роки на спроби зняти фільм "Гамбіт", а проект був закритий, додавши: "Я вимкнув свою машину Marvel. Я не зміг подивитися жоден із фільмів. Мені подобався цей персонаж. Це було надто сумно. Це було схоже на втрату друга, бо я був готовий зіграти його".

Доповнення

Як уже відомо шанувальникам Marvel, Татум нарешті отримав шанс зіграти Гамбіта на великому екрані завдяки своїй несподіваній ролі в торішньому блокбастері Marvel "Дедпул і Росомаха". Шанувальники фільмів по коміксах переважно погодилися, що Гамбіт Татума був однією з найкращих частин фільму.