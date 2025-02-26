Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 7616 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 52854 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 95651 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116919 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107831 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 151308 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120470 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136064 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134033 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127732 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121512 перегляди
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 55227 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 46778 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 28197 перегляди
Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

Папа Римський спростував чутки про свій критичний стан та відставку

27 лютого, 15:36 • 22751 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 116919 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 121512 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 151308 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 194105 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194428 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 124095 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126242 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155877 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136262 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143720 перегляди
Актуальне
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Київ  •  УНН

 • 126236 перегляди

Read in English

Ліззі Каплан розкрила деталі скасованого фільму Marvel про Гамбіта, який планувався як ексцентрична романтична комедія 30-х років. Проект був закритий після придбання Fox компанією Disney у 2019 році.

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" був "божевільною романтичною комедією", нещодавно розповіла акторка Ліззі Каплан, пише УНН з посиланням на Variety.

Деталі

У листопаді 2017 року Variety повідомив, що Каплан приєдналася до проекту Татума, який давно перебуває в розробці, для головної жіночої ролі, хоча на той момент подробиць було мало. Татум роками намагався запустити фільм "Гамбіт". Проект був фактично закритий, коли Disney завершила покупку Fox у 2019 році.

"Це була дійсно крута ідея, - сказала Каплан Business Insider про скасований фільм Татума "Гамбіт". - Дивно, що його скасували. Такі фільми, здається, ніколи не скасовують, але це сталося".

"Ми рушили, ми збиралися знімати", - продовжила вона. - Я думаю, була дата початку. У мене були зустрічі з Ченнінгом, і було кілька інших... у нас був режисер, потім його не було, але я мала кілька зустрічей з Ченнінгом та іншими продюсерами. Вони хотіли зробити щось подібне до ексцентричної романтичної комедії 30-х років, дія якої відбувається в цьому світі, що було б дуже весело".

В 2022 Татум розповів Variety, що в результаті він був "травмований" після того, як витратив роки на спроби зняти фільм "Гамбіт", а проект був закритий, додавши: "Я вимкнув свою машину Marvel. Я не зміг подивитися жоден із фільмів. Мені подобався цей персонаж. Це було надто сумно. Це було схоже на втрату друга, бо я був готовий зіграти його".

Доповнення

Як уже відомо шанувальникам Marvel, Татум нарешті отримав шанс зіграти Гамбіта на великому екрані завдяки своїй несподіваній ролі в торішньому блокбастері Marvel "Дедпул і Росомаха". Шанувальники фільмів по коміксах переважно погодилися, що Гамбіт Татума був однією з найкращих частин фільму.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами