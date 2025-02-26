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Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" должен был быть романтической комедией: претендентка на главную роль рассказала детали

Киев  •  УНН

 • 17687 просмотра

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Лиззи Каплан раскрыла детали отмененного фильма Marvel о Гамбите, который планировался как эксцентричная романтическая комедия 30-х годов. Проект был закрыт после приобретения Fox компанией Disney в 2019 году.

Отмененный фильм Ченнинга Татума "Гамбит" был "безумной романтической комедией", недавно рассказала актриса Лиззи Каплан, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В ноябре 2017 года Variety сообщил, что Каплан присоединилась к проекту Татума, который давно находится в разработке, для главной женской роли, хотя на тот момент подробностей было мало. Татум годами пытался запустить фильм "Гамбит". Проект был фактически закрыт, когда Disney завершила покупку Fox в 2019 году.

"Это была действительно крутая идея, - сказала Каплан Business Insider об отмененном фильме Татума "Гамбит". - Удивительно, что его отменили. Такие фильмы, кажется, никогда не отменяют, но это произошло".

"Мы двинулись, мы собирались снимать, - продолжила она. - Я думаю, была дата начала. У меня были встречи с Ченнингом, и было несколько других... у нас был режиссер, потом его не было, но у меня было несколько встреч с Ченнингом и другими продюсерами. Они хотели сделать что-то вроде эксцентричной романтической комедии 30-х годов, действие которой происходит в этом мире, что было бы очень весело".

В 2022 Татум рассказал Variety, что в результате он был "травмирован" после того, как потратил годы на попытки снять фильм "Гамбит", а проект был закрыт, добавив: "Я выключил свою машину Marvel. Я не смог посмотреть ни один из фильмов. Мне нравился этот персонаж. Это было слишком грустно. Это было похоже на потерю друга, потому что я был готов сыграть его".

Дополнение

Как уже известно поклонникам Marvel, Татум наконец-то получил шанс сыграть Гамбита на большом экране благодаря своей неожиданной роли в прошлогоднем блокбастере Marvel "Дэдпул и Росомаха". Поклонники фильмов по комиксам преимущественно согласились, что Гамбит Татума был одной из лучших частей фильма.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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