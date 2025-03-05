Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Информация о разработке законопроекта о постановке на военный учет с 14 лет - ложная. В комитете ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки не занимаются разработкой такого законопроекта, пишет УНН.

Детали

Как сообщил народный депутат, член комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федийенко, комитет не занимается разработкой законопроекта о постановке на учет в возрасте 14 лет.

Более того, даже с юридической точки зрения это похоже на фейк. Друзья, враг сейчас будет пытаться расшатать нас изнутри. Поэтому всегда проверяйте информацию. Но возможно это предложение отдельно взятого депутата… Оно так и останется, предложением написал Федийенко.

Глава фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности Давид Арахамия также подтвердил, что "фракции ничего не известно о инициативе народного депутата от "Европейской Солидарности" Саврасова о постановке на военный учет детей с 14 лет".

Если фракция "Европейской Солидарности" действительно работает над таким законопроектом, то могу заверить, что он никогда нами не будет поддержан и мы за такое не проголосуем ни при каких обстоятельствах сообщил Арахамия.

Контекст

На дном из украинских СМИ вышел материал, в котором народный депутат Максим Саврасов рассказал о новом законопроекте "О внесении изменений в законы Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О защите персональных данных".

Как пишет издание, по мнению Саврасова, необходимо сформировать реальный резерв для Вооруженных сил, который будет проходить не только физическую подготовку, но и психологическую: все должны понимать, что воевать придется, и лучше быть к этому готовыми.

Мы планируем изменить процесс сбора данных о молодых украинских парнях для того, чтобы на военный учет они могли стать уже с 14 лет. Для этого мы хотим предложить коллегам внести изменения в действующее законодательство, чтобы привлечь к этому процессу учебные заведения, средние общеобразовательные школы, техникумы и колледжи. Также мы планируем вернуть форму № 026/о ("Медицинская карточка ребенка"), чтобы все данные о состоянии здоровья юношей хранились в учебном заведении - заявлял народный депутат.

По его словам, речь идет в частности о предоставлении прав территориальным центрам комплектования организовывать специальные департаменты в своей структуре по работе с классными руководителями, которые смогут работать с ТЦК в обход всех других этапов. Учителя смогут предоставлять данные о учениках, которые демонстрируют определенные результаты в физподготовке для постановки на спецучет.

После публикации, сам Саврасов у себя на странице в Facebook заявил, что сайт выдал его фейковое интервью.

Новость перепечатали многие СМИ и Телеграм-каналы. Такой беседы не было. Пользуйтесь надежными источниками информации заявил народный депутат.

Напоминаем

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о особенностях постановки на военный учет призывников, согласно которому, в частности, 17-летние юноши должны будут стать на военный учет через "Резерв+" или ТЦК.