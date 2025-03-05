Постановка на військовий облік хлопців з 14 років: у Раді заперечують розробку законопроєкту

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33474 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 54281 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 57490 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 62375 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 74067 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59783 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 58165 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 124575 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82601 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 230328 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23572 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22370 перегляди

В Азовському морі через дії рф масово гинуть краби та риба - ЦПД РНБО

9 квітня, 16:17 • 12211 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13014 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 23215 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 92989 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 124575 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 230328 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406582 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398501 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 13120 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 22469 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 23672 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25882 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76257 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Постановка на військовий облік хлопців з 14 років: у Раді заперечують розробку законопроєкту

Київ • УНН

 • 151721 перегляди

У Комітеті ВР з нацбезпеки спростував інформацію про розробку законопроекту щодо постановки на військовий облік з 14 років. Нардеп Саврасов заявив, що його "інтерв'ю" про такий законопроект - фейк.

Постановка на військовий облік хлопців з 14 років: у Раді заперечують розробку законопроєкту

Інформація про розробку законопроекту щодо постановки на військовий облік з 14 років - неправдива. В комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки не займаються розробкою такого законопроєкту, пише УНН.

Деталі

Як повідомив нардеп, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, комітет не займається розробкою законопроєкту щодо постановки на облік у віці 14 років.

Більш того навіть з юридичної точки зору це схоже на фейк. Друзі, ворог зараз буде намагатись розхитати нас з середини. Тому завжди перевіряйте інформацію. Але можливо це пропозиція окремо взятого депутата… Вона так і залишиться, пропозицією 

Голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки Давид Арахамія також підтвердив, що "фракції нічого не відомо про ініціативу народного депутата від "Європейської Солідарності" Саврасова про постановку на військовий облік дітей з 14 років".

Якщо фракція "Європейської Солідарності" дійсно працює над таким законопроектом, то можу запевнити, що він ніколи нами не буде підтриманий і ми за таке не голосуватимемо за жодних обставин 

Контекст

На одному із українських ЗМІ вийшов матеріал, в якому нардеп Максим Саврасов розповів про новий законопроєкт "Про внесення змін в закони України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про захист персональних даних".

Як пише видання, на думку Саврасова, необхідно сформувати реальний резерв для Збройних сил, який проходитиме не лише фізичну підготовку, а й психологічну: всі повинні розуміти, що воювати доведеться, і краще бути к цьому готовими.

Ми плануємо змінити процес збору даних про молодих українських хлопців для того, щоб на військовий облік вони могли стати вже з 14 років. Для цього ми хочемо запропонувати колегам внести змінення в діюче законодавство, щоб притягнути до цього процесу навчальні заклади, середні загальноосвітні школи, технікуми та коледжі. Також ми плануємо повернути форму № 026/о ("Медична картка дитини"), щоб всі дані про стан здоров’я юнаків зберігалися в навчальному закладі 

- заявляв нардеп.

За його словами, йдеться зокрема про надання прав територіальним центрам комплектування організовувати спеціальні департаменти у своїй структурі по роботі з класними керівниками, які зможуть працювати з ТЦК в обхід всіх інших етапів. Вчителі зможуть надавати дані про учнів, які демонструють певні результати у фізпідготовці для постановки на спецоблік.

Після публікації, сам же Саврасов у себе на сторінці в Facebook заявив, що сайт видав його фейкове інтерв’ю.

Новину передрукувало багато ЗМІ та Телеграм каналів. Такої розмови не було. Користуйтесь надійними джерелами інформації 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості взяття на військовий облік призовників, згідно з яким, зокрема, 17-річні юнаки повинні будуть стати на військових облік через "Резерв+" або ТЦК.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійнаПолітика
Давид Арахамія
Слуга народу
Володимир Зеленський
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,646.46