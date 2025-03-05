Постановка на військовий облік хлопців з 14 років: у Раді заперечують розробку законопроєкту

Інформація про розробку законопроекту щодо постановки на військовий облік з 14 років - неправдива. В комітеті ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки не займаються розробкою такого законопроєкту, пише УНН.

Деталі

Як повідомив нардеп, член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко, комітет не займається розробкою законопроєкту щодо постановки на облік у віці 14 років.

Більш того навіть з юридичної точки зору це схоже на фейк. Друзі, ворог зараз буде намагатись розхитати нас з середини. Тому завжди перевіряйте інформацію. Але можливо це пропозиція окремо взятого депутата… Вона так і залишиться, пропозицією написав Федієнко.

Голова фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки Давид Арахамія також підтвердив, що "фракції нічого не відомо про ініціативу народного депутата від "Європейської Солідарності" Саврасова про постановку на військовий облік дітей з 14 років".

Якщо фракція "Європейської Солідарності" дійсно працює над таким законопроектом, то можу запевнити, що він ніколи нами не буде підтриманий і ми за таке не голосуватимемо за жодних обставин повідомив Арахамія.

Контекст

На одному із українських ЗМІ вийшов матеріал, в якому нардеп Максим Саврасов розповів про новий законопроєкт "Про внесення змін в закони України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", "Про захист персональних даних".

Як пише видання, на думку Саврасова, необхідно сформувати реальний резерв для Збройних сил, який проходитиме не лише фізичну підготовку, а й психологічну: всі повинні розуміти, що воювати доведеться, і краще бути к цьому готовими.

Ми плануємо змінити процес збору даних про молодих українських хлопців для того, щоб на військовий облік вони могли стати вже з 14 років. Для цього ми хочемо запропонувати колегам внести змінення в діюче законодавство, щоб притягнути до цього процесу навчальні заклади, середні загальноосвітні школи, технікуми та коледжі. Також ми плануємо повернути форму № 026/о ("Медична картка дитини"), щоб всі дані про стан здоров’я юнаків зберігалися в навчальному закладі - заявляв нардеп.

За його словами, йдеться зокрема про надання прав територіальним центрам комплектування організовувати спеціальні департаменти у своїй структурі по роботі з класними керівниками, які зможуть працювати з ТЦК в обхід всіх інших етапів. Вчителі зможуть надавати дані про учнів, які демонструють певні результати у фізпідготовці для постановки на спецоблік.

Після публікації, сам же Саврасов у себе на сторінці в Facebook заявив, що сайт видав його фейкове інтерв’ю.

Новину передрукувало багато ЗМІ та Телеграм каналів. Такої розмови не було. Користуйтесь надійними джерелами інформації заявив нардеп.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про особливості взяття на військовий облік призовників, згідно з яким, зокрема, 17-річні юнаки повинні будуть стати на військових облік через "Резерв+" або ТЦК.