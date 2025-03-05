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Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Киев • УНН

 • 140418 просмотра

Бывшие супруги Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер вместе отпраздновали день рождения сына Самуэля на пейнтболе. Папарацци зафиксировали их теплые объятия и возможный флирт во время празднования.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Американский актер Бен Аффлек и актриса Дженнифер Гарнер снова попали под объективы папарацци, когда вместе отмечали день рождения своего сына Семюэля. Об этом сообщает TMZ, пишет УНН.

Детали

Как сообщают СМИ, бывшие супруги провели воскресенье, отмечая день рождения их сына Семюэля, решив пропустить церемонию вручения "Оскаров" ради празднования именин сына на пейнтболе.

"На нескольких фотографиях Бен обнимает Джен ... обнимая ее сбоку, когда она стреляет из пейнтбольного ружья.

Оптика довольно интересная - похоже, что Бен очень любит Джен ... и люди, которые были там, говорят, что Бен флиртовал со своим бывшим огнем на протяжении всей прогулки", - говорится в материале.

Источники TMZ неоднократно подчеркивали, что Бен и Дженнифер просто друзья.

Дополнение

Аффлек недавно разорвал отношения с Дженнифер Лопес, а Дженнифер Гарнер, по сообщениям, все еще поддерживает отношения с генеральным директором инвестиционного бизнеса Джоном С. Миллером.

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Алина Волянская

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