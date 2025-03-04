Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»
Киев • УНН
Маколей Калкин расплакался во время победы своего младшего брата Кирана на «Оскаре»-2025. Киран получил награду за роль Бенки Каплана в фильме «Настоящая боль».
Макаulay Калкин рассказал, что наблюдение за первой победой брата Киранa на "Оскаре" сделало его очень эмоциональным.
Передает УНН со ссылкой на Vanity Fair и Rolling Stone.
Макаulay Калкин рассказал на вечеринке Vanity Fair Oscars (через Entertainment Weekly), что он плакал, когда его младший брат Киран Калкин получил Оскар за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Настоящая боль" Джесси Айзенберга.
Макаulay Калкин празднует победу своего брата Киранa Калкина на 97-й церемонии вручения премии "Оскар"-2025.
Разговаривая с ведущей Тан Франс на красной дорожке ежегодной афтепартии Vanity Fair Oscars в Лос-Анджелесе, актер рассказал, что смотрел только одну категорию и расплакался, когда победил актер из фильма "Наследники".
Это единственное, что я смотрел. Это правда, это правда. Увидимся позже... Я плакал.
Модератор Тан Франс спросила, ожидали ли Макаulay Калкин и его партнерша, актриса Бренда Сонг, этой победы.
Да, абсолютно. Он сидел в первом ряду. На проходе. Ближе всего к лестнице. Было понятно, что он победит
42-летний Киран Калкин получил награду за роль Бенки Каплана в фильме "Настоящая боль".
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Кроме Калкина в номинации "Лучшая мужская роль второго плана" на "Оскар" также претендовали: Эдвард Нортон, сыгравший в фильме "Полная неизвестность" (A Complete Unknown); Гай Пирс - за фильм "Бруталист" (The Brutalist); Джереми Стронг - "Ученик. История Трампа" (The Apprentice); Юра Борисов - "Анора" (Anora); а также Дензел Вашингтон - "Гладиатор II" (Gladiator II).
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