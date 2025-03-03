Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение магнитудой 3,9 произошло в Голливуде, когда некоторые из ведущих мировых звезд начали праздновать на афтепати после вручения премии "Оскар", сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Эпицентр землетрясения был зафиксирован в Северном Голливуде, всего в нескольких километрах от места проведения церемонии награждения в театре Dolby Theatre.

Сообщений о повреждениях или травмированных сразу не было. Землетрясение произошло вскоре после 22:00 по местному времени, когда знаменитости собирались на популярной вечеринке после вручения премии Vanity Fair.

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Жители района сообщили о внезапном выбросе энергии, некоторые кричали и видели, как высотные здания "шатались, как желе", пишет издание.

Корреспонденты ВВС, которые освещали церемонию вручения премии "Оскар" в самом сердце Голливуда, сообщили о сильной тряске и даже криках, поскольку внезапный толчок напугал посетителей. Для некоторых это было похоже на то, "будто взорвалась бомба из-за грохота".

Геологическая служба США (USGS), которая отслеживает такие события, сообщила, что землетрясение ощущалось на расстоянии многих километров по всему Лос-Анджелесу.

Вследствие относительно небольшого землетрясения не было объявлено предупреждение о цунами.

Пожарная служба Лос-Анджелеса заявила, что землетрясение ощущалось в центре Лос-Анджелеса, но агентство не вводило "режим землетрясения" из-за инцидента.

В случае более сильных землетрясений спасатели и должностные лица проводят оценку местности, чтобы убедиться в отсутствии структурных повреждений зданий и инфраструктуры.

Дополнение

Это землетрясение входит в число 40, произошедших в Южной Калифорнии с начала марта, хотя почти все они были землетрясениями магнитудой 1, которые обычно не ощущаются жителями, согласно данным USGS, рассмотренным BBC.

В прошлом месяце произошло землетрясение магнитудой 3,7, которое обрушилось на район Малибу. В декабре сильное землетрясение магнитудой 7 потрясло северную Калифорнию и вызвало кратковременное предупреждение о цунами для жителей северной Калифорнии и южного Орегона.