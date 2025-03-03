В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
Киев • УНН
В Лос-Анджелесе состоялась 97-я церемония вручения премии "Оскар". Больше всего наград получили фильмы "Анора", "Бруталист" и "Wicked: Чародейка", а Бразилия и Латвия впервые получили статуэтки.
В ночь на 3 марта в Лос-Анджелесе прошла церемония награждения главной кинопремии мира - Оскар. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Церемония награждения премии Американской киноакадемии прошла в театре Долби.
Больше всего номинаций в этом году было у сатирического мюзикла Эмилия Перес Жака Одияра - 13. На втором месте Бруталист Брейди Корбета и Wicked: Волшебница Джона Чу - по 10 номинаций. В байопике о Бобе Дилане - Боб Дилан: Совершенный незнакомец и религиозной драмы Конклав - по 8 номинаций, а у комедийной драмы Джона Бейкера Анора - 6.
Среди победителей премии "ОСКАР-2025"
- Лучший фильм - "Анора" - лента-триумфатор» церемонии награждения »Оскар-2025»
- Лучший режиссер - Шон Бейкер за фильм "Анора"
- Лучший актер - Эдриен Броди, "Бруталист"
- Лучший актер второго плана - Кирен Калкин, "Настоящая боль"
- Лучшая актриса второго плана - Зои Салдана, "Эмилия Перес"
- Лучший иностранный фильм - "Я до сих пор здесь" - первый в истории бразильский фильм, получивший "Оскар"
- Лучший короткометражный документальный фильм - "Единственная девушка в оркестре"
- Лучший короткометражный документальный фильм - "Нет другой земли" от палестино-израильской команды
- Лучший мультфильм - "Поток. Последний кот на Земле" - первый фильм из Латвии, получивший "Оскар"
- Лучший короткометражный мультфильм - "В тени кипариса"
- Лучшие костюмы - Пол Тейзевелл за фильм "Wicked: Чародейка" - он стал первым чернокожим мужчиной, победившим в этой категории
- Лучший оригинальный сценарий - Шон Бейкер за сценарий для фильма "Анора"
- Лучший адаптированный сценарий - Питер Страуган за работу над лентой "Конклав"
- Лучший грим и прически - команда фильма "Субстанция"
- Лучший монтаж - Шон Бейкер за фильм "Анора"
- Лучшая операторская работа - Лоу Кроули за фильм "Бруталист"
- Лучший художник-постановщик - команда фильма "Wicked: Чародейка"
- Лучшая оригинальная песня - El Mal, "Эмилия Перес"
- Лучший звук - команда фильма "Дюна: Часть 2"
- Визуальные эффекты - команда фильма "Дюна: Часть 2"
- Лучший короткометражный фильм - "Я не робот"
- Лучшая музыка к фильму - работа над лентой "Бруталист", композитор Дэниел Бламберг
- Лучшая актриса - Майки Мэдисон за роль в фильме "Анора" - 25-летняя актриса стала самой молодой лауреаткой премии 2025 года
Напомним
Актриса Дэрил Ханна поддержала Украину во время церемонии "Оскар" перед объявлением победителя в номинации "Лучший монтаж". Победу одержал фильм "Анора" об отношениях секс-работницы и сына российского олигарха.
Тысячи зрителей не смогли посмотреть "Оскар-2025" из-за сбоя в сервисе Hulu03.03.25, 04:24 • 31521 просмотр