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Тысячи зрителей не смогли посмотреть "Оскар-2025" из-за сбоя в сервисе Hulu

Киев • УНН

 • 31521 просмотра

Стриминговый сервис Hulu столкнулся с масштабными техническими проблемами во время трансляции церемонии "Оскар". Более 34 тысяч пользователей не имели доступа к трансляции в течение более полутора часов.

Тысячи зрителей не смогли посмотреть "Оскар-2025" из-за сбоя в сервисе Hulu

Стриминговый сервис Hulu компании Walt Disney Co. столкнулся с техническими проблемами во время церемонии вручения премии "Оскар", в результате чего десятки тысяч клиентов длительное время не смогли видеть церемонию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Hulu впервые транслировала событие. Некоторые люди сообщили, что смогли получить сигнал более чем через полтора часа после начала трансляции.

Сайт Downdetector о сбоях в Интернете сообщил, что около 7:30 вечера 34 145 человек жаловались на сбои в работе сайта. Около 20:00 примерно 17 000 человек все еще сообщали о проблемах

- говорится в статье.

Представитель Disney отметил, что компании "известно, что некоторые пользователи сталкиваются с проблемами входа.

"Команда активно расследует и работает над решением проблемы. Надеюсь, вскоре возобновим работу", - отметили в компании.

Напомним

Фильм производства Латвии впервые стал победителем самой престижной кинопремии "Оскар". Мультфильм "Поток. Последний кот на Земле" победил в номинации „Лучший полнометражный анимационный фильм".

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