Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18884 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 37375 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69139 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219473 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126147 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394412 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313199 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214251 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244483 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255293 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: среди жертв атаки трое детей

4 апреля, 16:42 • 11380 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12312 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14178 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17193 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14607 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135099 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219473 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394412 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 256038 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313199 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 5024 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17229 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47508 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72840 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57879 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Киев • УНН

 • 169684 просмотра

82-летний актер Харрисон Форд не сможет быть ведущим на церемонии «Оскар» из-за диагностированного опоясывающего лишая. Его заменит другая звезда «Звездных войн» - Марк Хэмилл.

Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит

Известный голливудский актер Харрисон Форд отменил свое появление на церемонии вручения «Оскара». У 82-летнего мужчины диагностировали болезнь.

Передает УНН со ссылкой на Entertainment Weekly и Independent.

В среду Харрисон Форд был объявлен одним из ведущих премии «Оскар» на церемонии вместе с Галь Гадот, Зои Салданья, Эндрю Гарфилдом, Маргарет Куолли, Сэмюэлем Л. Джексоном, Рэйчел Зеглер, Альбой Рорвахер и Дэйвом Баутистой.

Но недавно стало известно, что 82-летний актер «Индианы Джонс» был вынужден отказаться от возможности работать ведущим после того, как вчера ему поставили диагноз опоясывающий лишай.

Что такое опоясывающий лишай?

Это вирусная инфекция, которая вызывает болезненные высыпания. Он часто проявляется в виде волдырей, вызванных вирусом ветряной оспы, тем самым вирусом, который вызывает ветряную оспу.

Форда заменит другой актер «Звездных войн»

Вскоре после того, как стало известно о болезни Форда, организаторы «Оскара» объявили в субботу, что звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл выйдет на сцену в качестве «ведущего».

Марк Ричард Хэмилл - американский актер, самая известная роль которого - джедай Люк Скайуокер в киноэпопее «Звездные войны». После этих фильмов Хэмилл успешно работал на Бродвее, занимался озвучкой мультфильмов и видеоигр.

Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением20.02.25, 21:48 • 147800 просмотров

Среди других ведущих воскресного вечера

Вупи Голдберг также планируется подняться на сцену «Оскара» впервые за 10 лет. 

Среди других ведущих воскресного вечера - Холли Берри, Уильям Дефо, Лили-Роуз Депп, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Киллиан Мерфи, Боуэн Янг, Джон Литгоу, Эмма Стоун, Ана де Армас и Бен Стиллер.

Говорят, что Ариана Гранде, номинированная на свой первый «Оскар» за роль Глинды в фильме «Зла» Джона Чу, сыграет композицию со своей коллегой по фильму Синтией Эриво, которая также номинирована на роль Эльфабы.

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров28.02.25, 16:39 • 479235 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираУНН Lite
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49