Харрисон Форд пропустит «Оскар» из-за неожиданной болезни: кто его заменит
Киев • УНН
82-летний актер Харрисон Форд не сможет быть ведущим на церемонии «Оскар» из-за диагностированного опоясывающего лишая. Его заменит другая звезда «Звездных войн» - Марк Хэмилл.
Известный голливудский актер Харрисон Форд отменил свое появление на церемонии вручения «Оскара». У 82-летнего мужчины диагностировали болезнь.
Передает УНН со ссылкой на Entertainment Weekly и Independent.
В среду Харрисон Форд был объявлен одним из ведущих премии «Оскар» на церемонии вместе с Галь Гадот, Зои Салданья, Эндрю Гарфилдом, Маргарет Куолли, Сэмюэлем Л. Джексоном, Рэйчел Зеглер, Альбой Рорвахер и Дэйвом Баутистой.
Но недавно стало известно, что 82-летний актер «Индианы Джонс» был вынужден отказаться от возможности работать ведущим после того, как вчера ему поставили диагноз опоясывающий лишай.
Что такое опоясывающий лишай?
Это вирусная инфекция, которая вызывает болезненные высыпания. Он часто проявляется в виде волдырей, вызванных вирусом ветряной оспы, тем самым вирусом, который вызывает ветряную оспу.
Форда заменит другой актер «Звездных войн»
Вскоре после того, как стало известно о болезни Форда, организаторы «Оскара» объявили в субботу, что звезда «Звездных войн» Марк Хэмилл выйдет на сцену в качестве «ведущего».
Марк Ричард Хэмилл - американский актер, самая известная роль которого - джедай Люк Скайуокер в киноэпопее «Звездные войны». После этих фильмов Хэмилл успешно работал на Бродвее, занимался озвучкой мультфильмов и видеоигр.
Современная Мэрилин: номинированная на «Золотой глобус» Памела Андерсон продолжает поражать актерским возвращением20.02.25, 21:48 • 147800 просмотров
Среди других ведущих воскресного вечера
Вупи Голдберг также планируется подняться на сцену «Оскара» впервые за 10 лет.
Среди других ведущих воскресного вечера - Холли Берри, Уильям Дефо, Лили-Роуз Депп, Эль Фаннинг, Селена Гомес, Киллиан Мерфи, Боуэн Янг, Джон Литгоу, Эмма Стоун, Ана де Армас и Бен Стиллер.
Говорят, что Ариана Гранде, номинированная на свой первый «Оскар» за роль Глинды в фильме «Зла» Джона Чу, сыграет композицию со своей коллегой по фильму Синтией Эриво, которая также номинирована на роль Эльфабы.
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров28.02.25, 16:39 • 479235 просмотров