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«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

Киев • УНН

 • 479235 просмотра

97-я церемония вручения «Оскара» состоится 3 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе. Среди номинантов фильмы «Анора», «Бруталист» и «Эмилия Перес», а ведущим станет комик Конан О'Брайен.

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

В ночь на 3 марта стартует торжественная 97-я церемония вручения наград премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа. Церемония состоится в Лос-Анджелесе в театре Долби. Трансляция с красной дорожки начнется в 1:30 по Киеву, а сама церемония - в 2 ночи, пишет УНН.  

Церемония будет транслироваться в США телеканалом ABC и в прямом эфире на Hulu (американский потоковый VOD-сервис), что станет первой церемонией вручения премии Оскар, которая будет транслироваться в таком формате. В Украине событие покажут на Общественном Культура.

В ноябре Американская академия кинематографических искусств и наук объявила имя знаменитости, который станет ведущим 97-й церемонии вручения «Оскара». На сцене кинопремии в 2025 году появится известный американский комик, телеведущий, сценарист и продюсер ирландского происхождения Конан О'Брайен.

Оскар 2025: стало известно, кто будет ведущим церемонии16.11.24, 01:04 • 19228 просмотров

Номинанты на премию «Оскар-2025»

Лучший фильм:

Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон в фильме «Анора»

  •   Анора;
  • [Бруталист;
  •  Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;
  • [Конклав;
  • Дюна: Часть 2;
  •  Эмилия Перес;
  • [Я все еще здесь;
  •  Никелевые парни;
  • [Субстанция;
  • [Wicked: Чародейка.

Лучший актер: 

  Эдриен Броуди в фильме «Бруталист».

  • Эдриен Броди, Бруталист;
  • Тимоти Шаламе, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;
  • Колман Доминго, Синг Синг;
  • Рэйф Файнс, Конклав;
  • Себастьян Стэн, Ученик. 

Лучшая актриса:

Фернанда Торрес в фильме «Я все еще здесь».

  • Синтия Эриво, Wicked: Волшебница;
  • Карла София Гаскон, Эмилия Перес;
  • Мики Мэдисон, Анора;
  • Деми Мур, Субстанция;
  • Фернанда Торрес, Я все еще здесь. 

Лучший актер второго плана:

  Киран Калкин и Джесси Айзенберг в фильме «Настоящая боль».

  • Юрий Борисов, Анора;
  •  Кирен Калкин, Настоящая боль;
  •  Эдвард Нортон, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;
  • Гай Пирс, Бруталист;
  • [Джереми Стронг, ученик. 

Лучшая актриса второго плана

Зои Салданья в фильме «Эмилия Перес».

  • Моника Барбаро, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;
  • Ариана Гранде, Wicked: Волшебница;
  • [Фелисити Джонс, Бруталист;
  • Изабелла Росселини, Конклав;
  •  Зои Салдана, Эмилия Перес. 

Лучший режиссер:

  • Шон Бейкер, Анора;
  • Брэди Корбет, Бруталист;
  • Джеймс Мэнголд, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;
  •  Жак Одиар, Эмилия Перес;
  • Корали Фарже, Субстанция. 

Лучший иностранный фильм:

Скрин из фильма «Я все еще здесь»

  • Эмилия Перес;
  • Я все еще здесь;
  • Поток;
  • Семена священного инжира;
  • Девушка с иглой. 

Лучший документальный фильм:

  • Дневники черного ящика;
  • Фарфоровая война;
  • Нет Другие земли;
  • Саундтрек к государственному перевороту;
  • Сахарный тростник. 

В декабре Американская киноакадемия объявила шортлисты в 10 номинациях. Снятые в копродукции с Украиной туда попали два документальных фильма - Фарфоровая война и Однажды в Украине, снятые в копродукции с Украиной

Куда попали фильмы об Украине: Оскар опубликовал шортлист18.12.24, 05:35 • 104117 просмотров

Также отметим, что одним из номинантов на награду за лучшую мужскую роль второго плана стал российский актер Юрий Борисов за роль в фильме «»Анора», чем вызвал резонанс в российских СМИ и возмущение украинского киносообщества. К слову, актер является ярым сторонником российской пропаганды. В частности, он снимался в пропагандистских картинах, таких как «Калашников», съемки которого проходили в оккупированном Крыму. 

Также Борисов является фигурантом базы «Миротворец». 

Назовут победителей в четырех главных актерских номинациях на церемонии «Оскар» лауреаты «Оскара-2024» - Эмма Стоун, Киллиан Мерфи, Давин Джой Рэндольф и Роберт Дауни младший.

Скандальные посты актрисы могут лишить «Эмилию Перес» шансов на «Оскар»02.02.25, 12:33 • 111764 просмотра

Кроме того, номинанты на «Оскар» в этом году получат подарочные пакеты на рекордные 216 тыс. долларов. Пакеты включают косметические процедуры на 25 тыс. долларов, четырехдневная поездка на Мальдивы за 23 тыс. долларов, путешествие на Шри-Ланку за 8,5 тыс. долларов и многое другое. 

Значительная часть суммы связана со строительными услугами, включенными в пакет специально для звезд, чьи дома пострадали от пожаров в Лос-Анджелесе.

Ранее ВВС сообщал, что Карла София Гаскон, номинантка на «Оскар», попала в скандал из-за старых оскорбительных сообщений в социальных сетях. Ее высказывания могут повлиять на шансы фильма «Эмилия Перес» получить награды Американской киноакадемии.

Букмекеры уже определились со своими фаворитами. В номинации «Лучший фильм» пророчат победу ленте «Анора». В номинации «Лучший актер» лидирует Эдриен Броди, «Лучшая актриса» - Деми Мур, «Лучшая режиссерская работа» - Шон Бейкер, «Лучший актер второго плана» - Киран Калкин, «Лучшая актриса второго плана» - Зои Салдана. 

Павел Башинский

Павел Башинский

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