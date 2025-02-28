«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров
Киев • УНН
97-я церемония вручения «Оскара» состоится 3 марта в театре Долби в Лос-Анджелесе. Среди номинантов фильмы «Анора», «Бруталист» и «Эмилия Перес», а ведущим станет комик Конан О'Брайен.
В ночь на 3 марта стартует торжественная 97-я церемония вручения наград премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа. Церемония состоится в Лос-Анджелесе в театре Долби. Трансляция с красной дорожки начнется в 1:30 по Киеву, а сама церемония - в 2 ночи, пишет УНН.
Церемония будет транслироваться в США телеканалом ABC и в прямом эфире на Hulu (американский потоковый VOD-сервис), что станет первой церемонией вручения премии Оскар, которая будет транслироваться в таком формате. В Украине событие покажут на Общественном Культура.
В ноябре Американская академия кинематографических искусств и наук объявила имя знаменитости, который станет ведущим 97-й церемонии вручения «Оскара». На сцене кинопремии в 2025 году появится известный американский комик, телеведущий, сценарист и продюсер ирландского происхождения Конан О'Брайен.
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Номинанты на премию «Оскар-2025»
Лучший фильм:
Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон в фильме «Анора»
- Анора;
- [Бруталист;
- Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;
- [Конклав;
- Дюна: Часть 2;
- Эмилия Перес;
- [Я все еще здесь;
- Никелевые парни;
- [Субстанция;
- [Wicked: Чародейка.
Лучший актер:
Эдриен Броуди в фильме «Бруталист».
- Эдриен Броди, Бруталист;
- Тимоти Шаламе, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;
- Колман Доминго, Синг Синг;
- Рэйф Файнс, Конклав;
- Себастьян Стэн, Ученик.
Лучшая актриса:
Фернанда Торрес в фильме «Я все еще здесь».
- Синтия Эриво, Wicked: Волшебница;
- Карла София Гаскон, Эмилия Перес;
- Мики Мэдисон, Анора;
- Деми Мур, Субстанция;
- Фернанда Торрес, Я все еще здесь.
Лучший актер второго плана:
Киран Калкин и Джесси Айзенберг в фильме «Настоящая боль».
- Юрий Борисов, Анора;
- Кирен Калкин, Настоящая боль;
- Эдвард Нортон, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;
- Гай Пирс, Бруталист;
- [Джереми Стронг, ученик.
Лучшая актриса второго плана
Зои Салданья в фильме «Эмилия Перес».
- Моника Барбаро, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;
- Ариана Гранде, Wicked: Волшебница;
- [Фелисити Джонс, Бруталист;
- Изабелла Росселини, Конклав;
- Зои Салдана, Эмилия Перес.
Лучший режиссер:
- Шон Бейкер, Анора;
- Брэди Корбет, Бруталист;
- Джеймс Мэнголд, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;
- Жак Одиар, Эмилия Перес;
- Корали Фарже, Субстанция.
Лучший иностранный фильм:
Скрин из фильма «Я все еще здесь»
- Эмилия Перес;
- Я все еще здесь;
- Поток;
- Семена священного инжира;
- Девушка с иглой.
Лучший документальный фильм:
- Дневники черного ящика;
- Фарфоровая война;
- Нет Другие земли;
- Саундтрек к государственному перевороту;
- Сахарный тростник.
В декабре Американская киноакадемия объявила шортлисты в 10 номинациях. Снятые в копродукции с Украиной туда попали два документальных фильма - Фарфоровая война и Однажды в Украине, снятые в копродукции с Украиной
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Также отметим, что одним из номинантов на награду за лучшую мужскую роль второго плана стал российский актер Юрий Борисов за роль в фильме «»Анора», чем вызвал резонанс в российских СМИ и возмущение украинского киносообщества. К слову, актер является ярым сторонником российской пропаганды. В частности, он снимался в пропагандистских картинах, таких как «Калашников», съемки которого проходили в оккупированном Крыму.
Также Борисов является фигурантом базы «Миротворец».
Назовут победителей в четырех главных актерских номинациях на церемонии «Оскар» лауреаты «Оскара-2024» - Эмма Стоун, Киллиан Мерфи, Давин Джой Рэндольф и Роберт Дауни младший.
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Кроме того, номинанты на «Оскар» в этом году получат подарочные пакеты на рекордные 216 тыс. долларов. Пакеты включают косметические процедуры на 25 тыс. долларов, четырехдневная поездка на Мальдивы за 23 тыс. долларов, путешествие на Шри-Ланку за 8,5 тыс. долларов и многое другое.
Значительная часть суммы связана со строительными услугами, включенными в пакет специально для звезд, чьи дома пострадали от пожаров в Лос-Анджелесе.
Ранее ВВС сообщал, что Карла София Гаскон, номинантка на «Оскар», попала в скандал из-за старых оскорбительных сообщений в социальных сетях. Ее высказывания могут повлиять на шансы фильма «Эмилия Перес» получить награды Американской киноакадемии.
Букмекеры уже определились со своими фаворитами. В номинации «Лучший фильм» пророчат победу ленте «Анора». В номинации «Лучший актер» лидирует Эдриен Броди, «Лучшая актриса» - Деми Мур, «Лучшая режиссерская работа» - Шон Бейкер, «Лучший актер второго плана» - Киран Калкин, «Лучшая актриса второго плана» - Зои Салдана.