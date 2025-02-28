«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

В ночь на 3 марта стартует торжественная 97-я церемония вручения наград премии «Оскар» Академии кинематографических искусств и наук за достижения в области кинематографа. Церемония состоится в Лос-Анджелесе в театре Долби. Трансляция с красной дорожки начнется в 1:30 по Киеву, а сама церемония - в 2 ночи, пишет УНН.

Церемония будет транслироваться в США телеканалом ABC и в прямом эфире на Hulu (американский потоковый VOD-сервис), что станет первой церемонией вручения премии Оскар, которая будет транслироваться в таком формате. В Украине событие покажут на Общественном Культура.

В ноябре Американская академия кинематографических искусств и наук объявила имя знаменитости, который станет ведущим 97-й церемонии вручения «Оскара». На сцене кинопремии в 2025 году появится известный американский комик, телеведущий, сценарист и продюсер ирландского происхождения Конан О'Брайен.

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Номинанты на премию «Оскар-2025»

Лучший фильм:

Марк Эйдельштейн и Майки Мэдисон в фильме «Анора»

Анора;

[Бруталист;

Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;

[Конклав;

Дюна: Часть 2;

Эмилия Перес;

[Я все еще здесь;

Никелевые парни;

[Субстанция;

[Wicked: Чародейка.

Лучший актер:

Эдриен Броуди в фильме «Бруталист».

Эдриен Броди, Бруталист;

Тимоти Шаламе, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;

Колман Доминго, Синг Синг;

Рэйф Файнс, Конклав;

Себастьян Стэн, Ученик.

Лучшая актриса:

Фернанда Торрес в фильме «Я все еще здесь».

Синтия Эриво, Wicked: Волшебница;

Карла София Гаскон, Эмилия Перес;

Мики Мэдисон, Анора;

Деми Мур, Субстанция;

Фернанда Торрес, Я все еще здесь.

Лучший актер второго плана:

Киран Калкин и Джесси Айзенберг в фильме «Настоящая боль».

Юрий Борисов, Анора;

Кирен Калкин, Настоящая боль;

Эдвард Нортон, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;

Гай Пирс, Бруталист;

[Джереми Стронг, ученик.

Лучшая актриса второго плана

Зои Салданья в фильме «Эмилия Перес».

Моника Барбаро, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;

Ариана Гранде, Wicked: Волшебница;

[Фелисити Джонс, Бруталист;

Изабелла Росселини, Конклав;

Зои Салдана, Эмилия Перес.

Лучший режиссер:

Шон Бейкер, Анора;

Брэди Корбет, Бруталист;

Джеймс Мэнголд, Боб Дилан: Совершенно незнакомый человек;

Жак Одиар, Эмилия Перес;

Корали Фарже, Субстанция.

Лучший иностранный фильм:

Скрин из фильма «Я все еще здесь»

Эмилия Перес;

Я все еще здесь;

Поток;

Семена священного инжира;

Девушка с иглой.

Лучший документальный фильм:

Дневники черного ящика;

Фарфоровая война;

Нет Другие земли;

Саундтрек к государственному перевороту;

Сахарный тростник.

В декабре Американская киноакадемия объявила шортлисты в 10 номинациях. Снятые в копродукции с Украиной туда попали два документальных фильма - Фарфоровая война и Однажды в Украине, снятые в копродукции с Украиной

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Также отметим, что одним из номинантов на награду за лучшую мужскую роль второго плана стал российский актер Юрий Борисов за роль в фильме «»Анора», чем вызвал резонанс в российских СМИ и возмущение украинского киносообщества. К слову, актер является ярым сторонником российской пропаганды. В частности, он снимался в пропагандистских картинах, таких как «Калашников», съемки которого проходили в оккупированном Крыму.

Также Борисов является фигурантом базы «Миротворец».

Назовут победителей в четырех главных актерских номинациях на церемонии «Оскар» лауреаты «Оскара-2024» - Эмма Стоун, Киллиан Мерфи, Давин Джой Рэндольф и Роберт Дауни младший.

Скандальные посты актрисы могут лишить «Эмилию Перес» шансов на «Оскар»

Кроме того, номинанты на «Оскар» в этом году получат подарочные пакеты на рекордные 216 тыс. долларов. Пакеты включают косметические процедуры на 25 тыс. долларов, четырехдневная поездка на Мальдивы за 23 тыс. долларов, путешествие на Шри-Ланку за 8,5 тыс. долларов и многое другое.

Значительная часть суммы связана со строительными услугами, включенными в пакет специально для звезд, чьи дома пострадали от пожаров в Лос-Анджелесе.

Ранее ВВС сообщал, что Карла София Гаскон, номинантка на «Оскар», попала в скандал из-за старых оскорбительных сообщений в социальных сетях. Ее высказывания могут повлиять на шансы фильма «Эмилия Перес» получить награды Американской киноакадемии.

Букмекеры уже определились со своими фаворитами. В номинации «Лучший фильм» пророчат победу ленте «Анора». В номинации «Лучший актер» лидирует Эдриен Броди, «Лучшая актриса» - Деми Мур, «Лучшая режиссерская работа» - Шон Бейкер, «Лучший актер второго плана» - Киран Калкин, «Лучшая актриса второго плана» - Зои Салдана.