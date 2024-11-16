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Оскар 2025: стало известно, кто будет ведущим церемонии

Оскар 2025: стало известно, кто будет ведущим церемонии

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Американская киноакадемия объявила ведущего 97-й церемонии «Оскара» - им станет комик Конан О'Брайен. Церемония состоится 2 марта 2025 года в Dolby Theatre.

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила имя знаменитости, который станет ведущим 97-й церемонии вручения "Оскара". На сцене кинопремии в 2025 году появится известный американский комик, телеведущий, сценарист и продюсер ирландского происхождения Конан О'Брайен. Об этом сообщила Американская академия киноискусства на своей странице в соцсети Х, передает УНН.

Детали

Имя ведущего объявил генеральный директор американской академии киноискусств Билл Крамер и президент академии Джанет Янг. Это будет первый раз, когда О'Брайен будет вести "Оскар".

Мы рады и имеем честь, что в этом году несравненный Конан О'Брайен будет вести церемонию вручения "Оскара". Он идеальный человек, который может помочь возглавить наш всемирный праздник кино благодаря своему блестящему юмору, любви к фильмам и его опыту в прямом эфире. Его удивительная способность наладить связь со зрителями объединит зрителей, чтобы сделать то, что "Оскар" умеет лучше всего - отдать честь удивительным фильмам и кинематографистам этого года,

- сказали Крамер и Янг.

Выбор ведущим церемонии О'Брайена стал настоящим сюрпризом, так как его имя не упоминалось в перечне возможных ведущих премии "Оскар-2025". Ранее источники отмечали, что академия склонялась к формату, в котором ведущих было несколько. Рассматривали также вариант, чтобы церемонию вели звезды "Дэдпула и Росомахи" Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Однако Рейнольдс тогда назвал это маловероятным.

Конан О'Брайен прославился, как ведущий ночных ток-шоу "Поздней ночью с Конаном О'Брайеном", "Вечернее шоу с Конаном О'Брайеном" и "Конан". Он выиграл пять премий "Эмми" и получил 31 номинацию за свою работу.

97-я церемония вручения премии "Оскар" состоится, 2 марта 2025 года, в Dolby Theatre.

Стало известно, какой фильм представит Украину на Оскаре 20259 сент. 2024, 17:07 • 14955 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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