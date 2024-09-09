Стало известно, какой фильм представит Украину на Оскаре 2025

Украинский Оскаровский комитет на заседании 9 сентября выбрал фильм «Ля Палисиада», который будет претендовать на 97-ю премию «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм». Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службув Комитете.

Детали

Украинский Оскаровский Комитет на заседании 9 сентября выбрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на номинацию на 97-ю премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший международный полнометражный фильм». Им стал фильм «Ля Палисиада» режиссера Филиппа Сотниченко - говорится в заявлении Комитета.

События ленты происходят в 1996 году. По сюжету, за 5 месяцев до введения моратория на смертную казнь двое старых друзей, полицейский детектив и судебный психиатр, расследуют убийство своего коллеги.

Фільм про письменників доби "Розстріляного відродження" зібрав майже 13 млн грн

Фильм был выбран путем голосования 14-ю членами Украинского Оскаровского Комитета.