Стало известно, какой фильм представит Украину на Оскаре 2025
Киев • УНН
Украинский Оскаровский комитет выбрал фильм «Ля Палисиада» для номинации на «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм». Лента рассказывает о расследовании убийства в 1996 году.
Украинский Оскаровский комитет на заседании 9 сентября выбрал фильм «Ля Палисиада», который будет претендовать на 97-ю премию «Оскар» в категории «Лучший международный полнометражный фильм». Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службув Комитете.
Детали
Украинский Оскаровский Комитет на заседании 9 сентября выбрал фильм, который будет представлять Украину среди претендентов на номинацию на 97-ю премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Лучший международный полнометражный фильм». Им стал фильм «Ля Палисиада» режиссера Филиппа Сотниченко
События ленты происходят в 1996 году. По сюжету, за 5 месяцев до введения моратория на смертную казнь двое старых друзей, полицейский детектив и судебный психиатр, расследуют убийство своего коллеги.
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Фильм был выбран путем голосования 14-ю членами Украинского Оскаровского Комитета.
Члены Комитета детально рассмотрели представленные фильмы, дискуссия была жаркой и конструктивной. В результате голосования претендентом выбран фильм «Ля Палисиада». Желаем представителю успеха в оскаровской гонке