Стало відомо, який фільм представить Україну на Оскарі 2025

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Київ • УНН

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Український Оскарівський комітет обрав фільм "Ля Палісіада" для номінації на "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Стрічка розповідає про розслідування вбивства у 1996 році.

Український Оскарівський комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм "Ля Палісіада", який претендуватиме на 97-му премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Комітету.  

Деталі

Український Оскарівський Комітет на засіданні 9 вересня обрав фільм, який представлятиме Україну серед претендентів на номінацію на 97-му премію "Оскар" Американської академії кінематографічних мистецтв та наук у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм".  Ним став фільм "Ля Палісіада" режисера Філіпа Сотниченка

- йдеться в заяві Комітету. 

Події стрічки відбуваються у 1996 році. За сюжетом, за 5 місяців до введення мораторію на смертну кару двоє старих друзів, поліцейський детектив і судовий психіатр, розслідують убивство свого колеги.

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Фільм було обрано шляхом голосування 14-ма членами Українського Оскарівського Комітету. 

Члени Комітету детально розглянули подані фільми, дискусія була палкою і конструктивною. У результаті голосування претендентом обрано фільм "Ля Палісіада". Бажаємо представнику успіху в оскарівських перегонах

- заявив Дмитро Сухолиткий-Собчук, Голова Українського Оскарівського Комітету.
Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Культура

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