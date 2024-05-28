Фільм про письменників доби “Розстріляного відродження” зібрав майже 13 млн грн
Київ • УНН
Фільм про українських письменників доби Розстріляного Відродження, які мешкали у Харкові, "Дім "Слово": Нескінченний роман" за три тижні прокату зібрав майже 13 мільйонів гривень.
"Будинок "Слово". Нескінчений роман" про українських письменників доби "Розстріляного відродження", які мешкали у Харкові зібрав за три тижні прокату майже 13 мільйонів гривень. Про це передає УНН із посиланням на Суспільне Культура.
Деталі
Фільм "Будинок "Слово": нескінчений роман" Тараса Томенка вийшов у прокат 9 травня, - згідно з офіційною інформацією, українська картина за перші три вікенди зібрала у прокаті 12 808 294 гривень.
Довідка
Художній фільм Тараса Томенка розповідає про українських письменників, які мешкали в будинку "Слово" в Харкові. Радянська лада намагалася впливати, щоб митці працювати в рамках системи, але їх незгода призвела до репресій, і потім винищення цілого покоління потужних український авторів, яке потім отримало назву "Розстріляне Відродження".
Ролі у фільмі виконали В’ячеслав Довженко, Ніна Набока, Андрій Ісаєнко, Марина Кошкіна, Геннадій Попенко, Борис Георгієвський, Андрій Май та інші.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв про презентацію трейлеру українського художнього фільму "Дім Слова. Нескінченний роман" про драматичну історію українських письменників часів "розстріляного відродження" 1927 року, який вийде на екрани національних кінотеатрів 9 травня.