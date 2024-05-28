Фильм о писателях эпохи «Расстрелянного возрождения» собрал почти 13 млн грн

"Дом "Слово". Бесконечный роман" об украинских писателях эпохи "Расстрелянного возрождения", которые жили в Харькове собрал за три недели проката почти 13 миллионов гривен. Об этом передает УНН с ссылкой на Суспільне Культура.

Детали

Фильм «Дом „Слово“: бесконечный роман» Тараса Томенко вышел в прокат 9 мая, - согласно официальной информации, украинская картина за первые три уикенда собрала в прокате 12 808 294 гривен.

Справка

Художественный фильм Тараса Томенко рассказывает об украинских писателях, которые жили в доме "Слово" в Харькове. Советская власть пыталась влиять, чтобы художники работать в рамках системы, но их несогласие привело к репрессиям, и затем истреблению целого поколения мощных украинских авторов, которое потом получило название "Расстрелянное Возрождение".

Роли в фильме исполнили Вячеслав Довженко, Нина Набока, Андрей Исаенко, Марина Кошкина, Геннадий Попенко, Борис Георгиевский, Андрей Май и другие.

Напомним,

Ранее УНН сообщал о презентации трейлера украинского художественного фильма «Дом Слова. Бесконечный роман» о драматической истории украинских писателейво времена „расстрелянного возрождения“ 1927 года, который выйдет на экраны национальных кинотеатров 9 мая.