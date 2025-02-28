"Оскар-2025": церемонія нагородження, номінанти, де дивитися, прогнози букмекерів

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36730 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 61498 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 63010 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66917 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78220 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61862 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59690 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128054 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83032 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233240 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
74%
Популярнi новини

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17333 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11857 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11320 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26985 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 10539 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96369 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128051 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233239 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408948 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400481 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17343 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23966 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24781 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26664 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76991 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Оскар-2025": церемонія нагородження, номінанти, де дивитися, прогнози букмекерів

Київ • УНН

 • 479240 перегляди

97-ма церемонія вручення "Оскара" відбудеться 3 березня в театрі Долбі в Лос-Анджелесі. Серед номінантів фільми "Анора", "Бруталіст" та "Емілія Перес", а ведучим стане комік Конан О'Браєн.

"Оскар-2025": церемонія нагородження, номінанти, де дивитися, прогнози букмекерів

У ніч проти 3 березня стартує урочиста 97-ма церемонія вручення нагород премії "Оскар" Академії кінематографічних мистецтв і наук за досягнення в галузі кінематографа. Церемонія відбудеться в Лос-Анджелесі в театрі Долбі. Трансляція з червоної доріжки почнеться о 1:30 за Києвом, а сама церемонія - о 2 ночі, пише УНН.  

Церемонія транслюватиметься в США телеканалом ABC і в прямому ефірі на Hulu (американський потоковий VOD-сервіс), що стане першою церемонією вручення премії Оскар, яка транслюватиметься в такому форматі. В Україні подію покажуть на Суспільному Культура.

В листопаді Американська академія кінематографічних мистецтв та наук оголосила ім’я знаменитості, який стане ведучим 97-ї церемонії вручення "Оскара". На сцені кінопремії 2025 році з’явиться відомий американський комік, телеведучий, сценарист та продюсер ірландського походження Конан О’Браєн.

Оскар 2025: стало відомо, хто буде ведучим церемонії16.11.24, 01:04 • 19230 переглядiв

Номінанти на премію "Оскар-2025"

Найкращий фільм:

Марк Ейдельштейн і Майкі Медісон у фільмі "Анора"

  •   Анора;
    •  Бруталіст;
      •  Боб Ділан: Цілковитий незнайомець;
        •  Конклав;
          • Дюна: Частина 2;
            •  Емілія Перес;
              •  Я все ще тут;
                •  Нікелеві хлопці;
                  •  Субстанція;
                    •  Wicked: Чародійка.

                      Найкращий актор: 

                        Едрієн Броуді у фільмі "Бруталіст".

                      • Едріен Броді, Бруталіст;
                        • Тімоті Шаламе, Боб Ділан: Цілковитий незнайомець;
                          • Колман Домінго, Сінг Сінг;
                            • Рейф Файнс, Конклав;
                              • Себастіан Стен, Учень. 

                                Найкраща акторка:

                                Фернанда Торрес у фільмі "Я все ще тут".

                                • Синтія Еріво, Wicked: Чародійка;
                                  • Карла Софія Гаскон, Емілія Перес;
                                    • Мікі Медісон, Анора;
                                      • Демі Мур, Субстанція;
                                        • Фернанда Торрес, Я все ще тут. 

                                          Найкращий актор другого плану:

                                            Кіран Калкін і Джессі Айзенберг у фільмі "Справжня біль".

                                          • Юрій Борисов, Анора;
                                            •  Кірен Калкін, Справжній біль;
                                              •  Едвард Нортон, Боб Ділан: Цілковитий незнайомець;
                                                • Гай Пірс, Бруталіст;
                                                  •  Джеремі Стронг, Учень. 

                                                    Найкраща акторка другого плану

                                                    Зої Салданья у фільмі "Емілія Перес".

                                                    • Моніка Барбаро, Боб Ділан: Цілковитий незнайомець;
                                                      • Аріана Гранде, Wicked: Чародійка;
                                                        •  Фелісіті Джонс, Бруталіст;
                                                          • Ізабелла Росселіні, Конклав;
                                                            •  Зої Салдана, Емілія Перес. 

                                                              Найкращий режисер:

                                                              • Шон Бейкер, Анора;
                                                                • Бреді Корбет, Бруталіст;
                                                                  • Джеймс Менголд, Боб Ділан: Цілковитий незнайомець;
                                                                    •  Жак Одіар, Емілія Перес;
                                                                      • Коралі Фарже, Субстанція. 

                                                                        Найкращий іноземний фільм:

                                                                        Скрін із фільму "Я досі тут"

                                                                        • Емілія Перес;
                                                                          • Я досі тут;
                                                                            • Потік;
                                                                              • Насіння священного інжиру;
                                                                                • Дівчина з голкою. 

                                                                                  Найкращий документальний фільм:

                                                                                  • Black Box Diaries;
                                                                                    • Порцелянова війна;
                                                                                      • No Other Land;
                                                                                        • Soundtrack to a Coup d’Etat;
                                                                                          • Sugarcane. 

                                                                                            В грудні Американська кіноакадемія оголосила шортлисти у 10 номінаціях. Зняті в копродукції з Україною туди потрапили два документальні фільми — Порцелянова війна та Одного разу в Україні, зняті в копродукції з Україною

                                                                                            Куди потрапили фільми про Україну: Оскар опублікував шортлист18.12.24, 05:35 • 104118 переглядiв

                                                                                            Також зазначимо, що одним з номінантів на нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану став російський актор Юрій Борисов за роль у фільмі "Анора", чим викликав резонанс у російських ЗМІ та обурення української кіноспільноти. До слова, актор є палким прихильником російської пропаганди. Зокрема, він знімався в пропагандистських картинах, таких як "Калашников", зйомки якого проходили в окупованому Криму. 

                                                                                            Також Борисов є фігурантом бази "Миротворець". 

                                                                                            Назвуть переможців у чотирьох головних акторських номінаціях на церемонії "Оскар" лауреати "Оскара-2024" - Емма Стоун, Кілліан Мерфі, Давін Джой Рендольф та Роберт Дауні молодший.

                                                                                            Скандальні пости акторки можуть позбавити "Емілію Перес" шансів на "Оскар"02.02.25, 12:33 • 111798 переглядiв

                                                                                            Окрім того, номінанти на "Оскар" цього року отримають подарункові пакети на рекордні 216 тис. доларів. Пакети включають косметичні процедури на 25 тис. доларів, чотириденна поїздка на Мальдіви за 23 тис. доларів, подорож на Шрі-Ланку за 8,5 тис. доларів та багато іншого. 

                                                                                            Значна частина суми пов'язана зі будівельними послугами, включеними в пакет спеціально для зірок, чиї будинки постраждали від пожеж у Лос-Анджелесі.

                                                                                            Раніше ВВС повідомляв, що Карла Софія Гаскон, номінантка на "Оскар", потрапила у скандал через старі образливі дописи в соціальних мережах. Її висловлювання можуть вплинути на шанси фільму "Емілія Перес" отримати нагороди Американської кіноакадемії.

                                                                                            Букмекери вже визначилися зі своїми фаворитами. У номінації "Найкращий фільм" пророкують перемогу стрічці "Анора". У номінації "Найкращий актор" лідирує Едріен Броді, "Найкраща акторка" - Демі Мур, "Найкраща режисерська робота" - Шон Бейкер, "Найкращий актор другого плану" - Кіран Калкін, "Найкраща актриса другого плану" - Зої Салдана. 

                                                                                            Павло Башинський

                                                                                            Павло Башинський

                                                                                            КультураПублікації
                                                                                            Сполучені Штати
                                                                                            Україна
                                                                                            Лос-Анджелес
                                                                                            Brent
                                                                                            $64.90
                                                                                            Bitcoin
                                                                                            $82,241.70
                                                                                            S&P 500
                                                                                            $5,330.87
                                                                                            Tesla
                                                                                            $262.04
                                                                                            Газ TTF
                                                                                            $33.67
                                                                                            Золото
                                                                                            $3,110.12
                                                                                            Ethereum
                                                                                            $1,637.93