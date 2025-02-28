"Оскар-2025": церемонія нагородження, номінанти, де дивитися, прогнози букмекерів

У ніч проти 3 березня стартує урочиста 97-ма церемонія вручення нагород премії "Оскар" Академії кінематографічних мистецтв і наук за досягнення в галузі кінематографа. Церемонія відбудеться в Лос-Анджелесі в театрі Долбі. Трансляція з червоної доріжки почнеться о 1:30 за Києвом, а сама церемонія - о 2 ночі, пише УНН.

Церемонія транслюватиметься в США телеканалом ABC і в прямому ефірі на Hulu (американський потоковий VOD-сервіс), що стане першою церемонією вручення премії Оскар, яка транслюватиметься в такому форматі. В Україні подію покажуть на Суспільному Культура.

В листопаді Американська академія кінематографічних мистецтв та наук оголосила ім’я знаменитості, який стане ведучим 97-ї церемонії вручення "Оскара". На сцені кінопремії 2025 році з’явиться відомий американський комік, телеведучий, сценарист та продюсер ірландського походження Конан О’Браєн.

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Номінанти на премію "Оскар-2025"

Найкращий фільм:

Марк Ейдельштейн і Майкі Медісон у фільмі "Анора"

Анора;

Бруталіст;

Боб Ділан: Цілковитий незнайомець;

Конклав;

Дюна: Частина 2;

Емілія Перес;

Я все ще тут;

Нікелеві хлопці;

Субстанція;

Wicked: Чародійка.

Найкращий актор:

Едрієн Броуді у фільмі "Бруталіст".

Едріен Броді, Бруталіст;

Тімоті Шаламе, Боб Ділан: Цілковитий незнайомець;

Колман Домінго, Сінг Сінг;

Рейф Файнс, Конклав;

Себастіан Стен, Учень.

Найкраща акторка:

Фернанда Торрес у фільмі "Я все ще тут".

Синтія Еріво, Wicked: Чародійка;

Карла Софія Гаскон, Емілія Перес;

Мікі Медісон, Анора;

Демі Мур, Субстанція;

Фернанда Торрес, Я все ще тут.

Найкращий актор другого плану:

Кіран Калкін і Джессі Айзенберг у фільмі "Справжня біль".

Юрій Борисов, Анора;

Кірен Калкін, Справжній біль;

Едвард Нортон, Боб Ділан: Цілковитий незнайомець;

Гай Пірс, Бруталіст;

Джеремі Стронг, Учень.

Найкраща акторка другого плану

Зої Салданья у фільмі "Емілія Перес".

Моніка Барбаро, Боб Ділан: Цілковитий незнайомець;

Аріана Гранде, Wicked: Чародійка;

Фелісіті Джонс, Бруталіст;

Ізабелла Росселіні, Конклав;

Зої Салдана, Емілія Перес.

Найкращий режисер:

Шон Бейкер, Анора;

Бреді Корбет, Бруталіст;

Джеймс Менголд, Боб Ділан: Цілковитий незнайомець;

Жак Одіар, Емілія Перес;

Коралі Фарже, Субстанція.

Найкращий іноземний фільм:

Скрін із фільму "Я досі тут"

Емілія Перес;

Я досі тут;

Потік;

Насіння священного інжиру;

Дівчина з голкою.

Найкращий документальний фільм:

Black Box Diaries;

Порцелянова війна;

No Other Land;

Soundtrack to a Coup d’Etat;

Sugarcane.

В грудні Американська кіноакадемія оголосила шортлисти у 10 номінаціях. Зняті в копродукції з Україною туди потрапили два документальні фільми — Порцелянова війна та Одного разу в Україні, зняті в копродукції з Україною

Куди потрапили фільми про Україну: Оскар опублікував шортлист

Також зазначимо, що одним з номінантів на нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану став російський актор Юрій Борисов за роль у фільмі "Анора", чим викликав резонанс у російських ЗМІ та обурення української кіноспільноти. До слова, актор є палким прихильником російської пропаганди. Зокрема, він знімався в пропагандистських картинах, таких як "Калашников", зйомки якого проходили в окупованому Криму.

Також Борисов є фігурантом бази "Миротворець".

Назвуть переможців у чотирьох головних акторських номінаціях на церемонії "Оскар" лауреати "Оскара-2024" - Емма Стоун, Кілліан Мерфі, Давін Джой Рендольф та Роберт Дауні молодший.

Скандальні пости акторки можуть позбавити "Емілію Перес" шансів на "Оскар"

Окрім того, номінанти на "Оскар" цього року отримають подарункові пакети на рекордні 216 тис. доларів. Пакети включають косметичні процедури на 25 тис. доларів, чотириденна поїздка на Мальдіви за 23 тис. доларів, подорож на Шрі-Ланку за 8,5 тис. доларів та багато іншого.

Значна частина суми пов'язана зі будівельними послугами, включеними в пакет спеціально для зірок, чиї будинки постраждали від пожеж у Лос-Анджелесі.

Раніше ВВС повідомляв, що Карла Софія Гаскон, номінантка на "Оскар", потрапила у скандал через старі образливі дописи в соціальних мережах. Її висловлювання можуть вплинути на шанси фільму "Емілія Перес" отримати нагороди Американської кіноакадемії.

Букмекери вже визначилися зі своїми фаворитами. У номінації "Найкращий фільм" пророкують перемогу стрічці "Анора". У номінації "Найкращий актор" лідирує Едріен Броді, "Найкраща акторка" - Демі Мур, "Найкраща режисерська робота" - Шон Бейкер, "Найкращий актор другого плану" - Кіран Калкін, "Найкраща актриса другого плану" - Зої Салдана.