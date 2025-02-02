Скандальні пости акторки можуть позбавити "Емілію Перес" шансів на "Оскар"

Після серії образливих твітів, незважаючи на наступні вибачення зірки фільму "Емілія Перес", актрису скоріш за все чекає важкий місяць перед голлівудською премією.

Передає УНН із посиланням на ВВС.

Карла Софія Гасконь увійшла в історію Оскара, ставши першою транс-жінкою, номінованою в категорії найкраща актриса, і для неї існував шанс виграти нагороду.

Гасконь грає транс-мексиканського наркобарона, який став філантропом, в оперному мюзиклі-трилері Жака Одіара "Емілія Перес" - фільмі, який вже давно є одним із фаворитів на здобуття найбільших нагород Американської кіноакадемії у 2025 році, зокрема за найкращий фільм, але вже був затьмарений суперечками.

Деякі мексиканські коментатори заперечували проти того, як французький сценарист і режисер зобразив їхню країну, а також проти недостатньої участі мексиканських талантів у створенні фільму, більшість зйомок якого проходила поблизу Парижа.

Нещодавно Гаскон поскаржилася в інтерв’ю, що команда соціальних мереж, яка працює з Фернандою Торрес, номінанткою на найкращу жіночу роль у фільмі "Я все ще тут", "розриває мене та Емілію Перес".

Згодом ЗМІ з'ясували, щл опубліковані протягом 2020 та 2021 років дописи та фото містили численні образливі зауваження про Джорджа Флойда, китайців, мусульманських жінок та іслам загалом.

Йшлося також про пост з нападками на вручення премії "Оскар".

Гасконь заявила про подію 2021 року, на якій Nomadland став найкращим фільмом:

Все більше #Оскар виглядає як церемонія для незалежних і протестних фільмів, я не знаю, чи дивлюся я афро-корейський фестиваль, демонстрацію Black Lives Matter чи 8M [іспанський спосіб позначення Міжнародного жіночого дня ] - заявила вона.

Потім Гасконь відмовилася, заявивши, що загалом "посилалася на токсичність і насильницьку мову ненависті в соціальних мережах".

Актриса видалила свій обліковий запис X і опублікувала другу заяву через день після того, як її старі твіти викликали різку критику.

Мені шкода, але я більше не можу дозволити цій кампанії ненависті та дезінформації впливати на мене та мою родину, тому на їхнє прохання я закриваю свій обліковий запис X. Мені погрожували смертю, мене ображали, погано поводилися та переслідували до виснаження

"", - написала Гасконь у великій новій заяві, переклад з іспанської The Hollywood Reporter.

Актриса продовжує підкреслювати свою підтримку маргіналізованих людей:

Я захищала кожну меншість у цьому світі, я підтримувала релігійну свободу та будь-які дії проти расизму та гомофобії так само, як я критикувала лицемірство, яке це передбачає, тому що перше, що я критикую, це себе

Огляядачі вважають, що відгуки на пости Гасконь в соціальних мережах можуть не тільки знищити її шанси на отримання "Оскара". Крім того, надії "Емілії Перес" в інших категоріях також можуть зруйнуватися.

Чи може це бути першим випадком, коли скандал розбиває мрії фільму про найкращий фільм на останньому етапі перегонів?

Я взагалі не думав, що Емілія Перес виграє в номінації "Кращий фільм", але тепер цього точно не станеться - говорить Патрік Хайдманн, кіножурналіст Berliner Zeitung.

Нагадаємо

Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар-2025. Фільм "Емілія Перес" отримав 13 номінацій, за ним слідують "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка" з 10 номінаціями кожен.

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