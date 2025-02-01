Український режисер Чернов отримав нову престижну нагороду після "Оскара"

Стрічка українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", який отримав "Оскар" у 2024 році за фільм "20 днів у Маріуполі", здобула приз за режисуру на американському фестивалі "Санденс" (Sundance Film Festival). Про це повідомляється на сайті фестивалю, передає УНН.

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Як зазначається в повідомленні, Мстислав Чернов отримав отримав приз за режисуру у категорії "Світове документальне кіно" на фестивалі світового документального кіно Sundance за фільм "2000 метрів до Андріївки", знятий на війні на сході України.

Як повідомляється в описі до фільму, "журналіст стежить за українським взводом та їхньою місією подолати одну милю сильно укріпленого лісу та звільнити стратегічне село від російської окупації".

Також вказується, що після фільму "20 днів у Маріуполі" український режисер "повертається з приголомшливим зображенням життя в окопах і в битві за це маленьке місце".

Сценарист Судіп Шарма вказує, що "у цій картині тотальної війни - від командних центрів, що керують солдатами, до похоронів загиблих і жорстоких боїв людей, які лише кілька років тому були цивільними, - Чернов створив чудовий фільм про жахливу красу визволення рідного дому, водночас непохитно дивлячись на безглуздість і жах самої війни".

Нагадаємо

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, знятий під час облоги Маріуполя в березні 2022 року, здобув перемогу в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" на премію "Оскар".