Украинский режиссер Чернов получил новую престижную награду после «Оскара»
Киев • УНН
Мстислав Чернов получил приз за режиссуру на фестивале «Сандэнс» за фильм «2000 метров до Андреевки». Лента рассказывает об освобождении украинского села от российской оккупации.
Лента украинского режиссера Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», который получил «Оскар» в 2024 году за фильм «20 дней в Мариуполе», получила приз за режиссуру на американском фестивале «Сандэнс» (Sundance Film Festival). Об этом сообщается на сайте фестиваля, передает УНН.
Детали
Как отмечается в сообщении, Мстислав Чернов получил получил получил приз за режиссуру в категории «Мировое документальное кино» на фестивале мирового документального кино Sundance за фильм «2000 метров до Андреевки», снятый на войне на востоке Украины.
Как сообщается в описании к фильму, «журналист следит за украинским взводом и их миссией преодолеть одну милю сильно укрепленного леса и освободить стратегическое село от российской оккупации».
Также указывается, что после фильма «20 дней в Мариуполе» украинский режиссер «возвращается с потрясающим изображением жизни в окопах и в битве за это маленькое место».
Сценарист Судип Шарма указывает, что «в этой картине тотальной войны - от командных центров, управляющих солдатами, до похорон погибших и жестоких боев людей, которые всего несколько лет назад были гражданскими, - Чернов создал замечательный фильм об ужасной красоте освобождения родного дома, одновременно непоколебимо глядя на бессмысленность и ужас самой войны».
Напомним,
Украинский документальный фильм «20 дней в Мариуполе» Мстислава Чернова, снятый во время осады Мариуполя в марте 2022 года, одержал победу в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм» на премию «Оскар».