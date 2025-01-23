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Оскар 2025: "Емілія Перес" лідирує з 13 номінаціями, "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка" трохи відстають

Оскар 2025: "Емілія Перес" лідирує з 13 номінаціями, "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка" трохи відстають

Київ • УНН

 • 135225 перегляди

Американська кіноакадемія оголосила повний список номінантів на премію Оскар-2025. Фільм "Емілія Перес" отримав 13 номінацій, за ним слідують "Бруталіст" та "Wicked: Чародійка" з 10 номінаціями кожен.

Організація, що присуджує кінопремію "Оскар", оголосила номінантів у четвер. Очолюють номінації: "Емілія Перес", "Бруталіст", "Wicked: Чародійка", "Конклав", "Повна невідомість" та "Анора".

Передає УНН із посиланням на Оscars.org.

Деталі

Номінації на кінопремію "Оскар", яку багато хто вважає найголовною у світі, було оголошено у четвер, 23 січня.

Як і очікувалося, "Емілія Перес" Жака Одіара з 13 номінаціями очолює список претендентів на "Оскар-2025". Далі йдуть "Бруталіст" (реж.Бреді Корбет) і "Wicked: Чародійка" Джона Чу з 10 номінаціями кожна, а також зрежисований Едвардом Бергером "Конклав" - 8 номінацій. 

"Повна невідомість" - біографічний музично-драматичний фільм режисера Джеймса Менґолда має 8 номінацій.

Серед найбільш номінованих фільмів: "Анора" Шона Бейкера (6), "Речовина" Коралі Фаржаа (5), "Дюна: частина 2" Дені Вільньова (5). 

УНН зазначав, що документальний фільм "Порцелянова війна" режисерів американця Брендана Белломо і українця і одного з головних героїв фільму Слави Леонтьєва номінований на Оскар 2025 в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Повний список номінантів премії "Оскар" 2025

Актор у головній ролі

Номінанти

Адріан Броуді  (Бруталіст)

Тімоті Шаламе (Повна невідомість)

Колман Домінго "Співай, Співай"

Рейф Файнс "Конклав"

Себастьян Стен "Учень"

Актор другого плану

Номінанти

Юра Борисов "Анора"

Кіран Калкін "Справжній біль"

Едвард Нортон "Повна невідомість"

Гай Пірс "Бруталіст"

Джеремі Стронг "Учень"

Актриса в головній ролі

Номінанти

Синтія Еріво "Wicked: Чародійка"

Карла Софія Гасконь "Емілія Перес"

Майкі Медісон "Анора"

Демі Мур "Субстанція"

Фернанда Торрес "Я все ще тут"

Актриса другого плану

Номінанти

Моніка Барбаро "Повна невідомість"

Аріана Гранде "Wicked: Чародійка"

Фелісіті Джонс "Бруталіст"

Ізабелла Росселіні "Конклав"

Зої Салданья "Емілія Перес"

Художній анімаційний фільм

Номінанти

"Потік" Номінантів буде визначено додатково

"Навиворіт 2" Келсі Манн та Марк Нільсен

"Мемуари равлика" Адам Елліот та Ліз Керні

"Воллес і Громіт: Найстрашніша помста" Номінанти будуть визначені пізніше

"Дикий робот" Кріс Сандерс та Джефф Герман

Анімаційний короткометражний фільм

Номінанти

"Красиві чоловіки" Ніколас Кеппенс та Брехт Ван Елсланде

"У тіні кипариса" Ширін Сохані та Хоссейн Молаємі

"Чарівні цукерки" Дайсуке Нішіо та Такаші Васіо

"Від мандрівки до дива" Ніна Ганц та Стієнетт Босклоппер

"Фу!" Лоїк Еспуш та Жюльєтт Марке

Кінематограф

Номінанти

"Бруталіст" Лол Кроулі

"Дюна: Частина друга" Грейг Фрейзер

"Емілія Перес" Поль Гільйом

"Марія" Ед Лахман

"Носферату" Ярін Блашке

Дизайн костюмів

Номінанти

"Цілковита невідомість" Аріанна Філліпс

"Конклав" Лізі Крістл

"Гладіатор II" Джанті Йейтс та Дейв Кроссман

"Носферату" Лінда Мюїр

"Wicked" Пол Тейзвелл

Режисура

Номінанти

"Анора" Шон Бейкер

"Бруталіст" Брейді Корбет

"Цілковита невідомість" Джеймс Менголд

"Емілія Перес" Жак Одіар

"Речовина" Коралі Фаржіт

Документальний повнометражний фільм

Номінанти

"Щоденники чорної скриньки" Шіорі Іто, Ерік Ньярі та Ганна Аквілін

"Немає іншої землі" Базель Адра, Рахель Шор, Хамдан Баллал та Юваль Абрахам

"Порцелянова війна" Брендан Белломо, Слава Леонтьєв, Анеля Сидорська та Паула Дюпре Песмен

"Саундтрек до державного перевороту" Йохан Грімонпрез, Даан Міліус та Ремі Греллеті

"Цукрова тростина" Номінантів буде визначено додатково

Документальний короткометражний фільм

Номінанти

"Смерть за номерами" Кім А. Снайдер та Джанік Л. Робійяр

"Я готовий, начальнику" Смріті Мундхра та Майя Гніп

"Інцидент" Білл Моррісон та Джеймі Кальвен

"Інструменти серця, що б'ється" Ема Раян Ямадзакі та Ерік Ньярі

"Єдина дівчина в оркестрі" Моллі О'Браєн та Ліза Ремінгтон

Монтаж фільму

Номінанти

Анора

Шон Бейкер

Бруталіст

Девід Янчо

Конклав

Нік Емерсон

Емілія Перес

Джульєтта Велфлінг

Злий

Майрон Керштейн

Міжнародний повнометражний фільм

Номінанти

Бразилія

Я все ще тут

Данія

Дівчина з голкою

Франція

Емілія Перес

Німеччина

Насіння священного інжиру

Латвія

Потік

Інші номінації можна також побачити на офіційному сайті церемонії "Оскар".

Оскар-2025: Американська кіноакадемія знову переносить оголошення номінантів через пожежі14.01.25, 07:34 • 27354 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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