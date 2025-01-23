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Український фільм "Порцелянова війна" номінований на “Оскар”

Український фільм "Порцелянова війна" номінований на “Оскар”

Київ • УНН

 • 127354 перегляди

Документальний фільм "Порцелянова війна" про трьох харківських митців потрапив до номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Стрічка розповідає про художників, які створюють порцелянові вироби під час війни.

У Лос-Анджелесі оголосили номінантів на 97-му премію Американської кіноакадемії. До номінацій потрапив документальний фільм "Порцелянова війна", створений у копродукції США, України та Австралії. Про це повідомляє УНН з посиланням на кіноакадемію.

Деталі

Документальний фільм "Порцелянова війна" режисерів американця Брендана Белломо і українця і одного з головних героїв фільму Слави Леонтьєва номінований на Оскар 2025 в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Довідково

Фільм розповідає про трьох українських митців, - Славу Леонтьєва, його дружину Аню Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова, - які після початку повномасштабного російського вторгнення 2022 року залишилися в Харкові, під постійними ракетними ударами. Слава Леонтьєв служить у війську, а крім того, троє художників разом борються з ворогом через мистецтво, створюючи порцелянові вироби та прикрашаючи ними зруйновані будівлі.

Нагадаємо

Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" перемогла у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Павло Башинський

Павло Башинський

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