Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 97-ю премию Американской киноакадемии. В номинации попал документальный фильм "Фарфоровая война", созданный в копродукции США, Украины и Австралии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на киноакадемию.

Детали

Документальный фильм Фарфоровая война режиссеров американца Брендана Белломо и украинца и одного из главных героев фильма Славы Леонтьева номинирован на Оскар 2025 в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Справочно

Фильм рассказывает о трех украинских художниках - Славе Леонтьеве, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове, - которые после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году остались в Харькове, под постоянными ракетными ударами. Слава Леонтьев служит в армии, а кроме того, трое художников вместе борются с врагом через искусство, создавая фарфоровые изделия и украшая ими разрушенные здания.

Напомним

Украинская лента "20 дней в Мариуполе" победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".