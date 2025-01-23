Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
Киев • УНН
Документальный фильм «Фарфоровая война» о трех харьковских художников попал в номинацию «Лучший полнометражный документальный фильм». Лента рассказывает о художниках, которые создают фарфоровые изделия во время войны.
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на 97-ю премию Американской киноакадемии. В номинации попал документальный фильм "Фарфоровая война", созданный в копродукции США, Украины и Австралии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на киноакадемию.
Детали
Документальный фильм Фарфоровая война режиссеров американца Брендана Белломо и украинца и одного из главных героев фильма Славы Леонтьева номинирован на Оскар 2025 в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".
Справочно
Фильм рассказывает о трех украинских художниках - Славе Леонтьеве, его жене Ане Стасенко и их друге Андрее Стефанове, - которые после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году остались в Харькове, под постоянными ракетными ударами. Слава Леонтьев служит в армии, а кроме того, трое художников вместе борются с врагом через искусство, создавая фарфоровые изделия и украшая ими разрушенные здания.
Напомним
Украинская лента "20 дней в Мариуполе" победила в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".