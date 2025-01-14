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Оскар-2025: Американська кіноакадемія знову переносить оголошення номінантів через пожежі

Оскар-2025: Американська кіноакадемія знову переносить оголошення номінантів через пожежі

Київ • УНН

 • 27354 перегляди

Американська кіноакадемія вдруге відклала оголошення номінантів на Оскар-2025 через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі. Голосування продовжено до 17 січня, а імена номінантів оголосять 23 січня.

Через масштабні лісові пожежі в районі Лос-Анджелеса Американська кіноакадемія вирішила вдруге відкласти оголошення номінантів на премію "Оскар" 2025 року. Про це повідомляє CBS News, передає УНН.

Деталі

Це рішення прийнято на тлі значних втрат і руйнувань, спричинених пожежею, яка вплинула на тисячі мешканців, включно з представниками кіноіндустрії. 

Термін голосування за номінації продовжено до 17 січня, а самі імена претендентів на престижну нагороду буде оголошено 23 січня. Раніше церемонію анонсування номінацій перенесли з 15 на 19 січня, але погіршення ситуації змусило Академію вжити подальших заходів. Крім того, скасовано традиційний обід для номінантів, який мав відбутися 10 лютого. 

Кіноакадемія наголошує на важливості підтримки постраждалих і виявляє солідарність з громадою, яка переживає складні часи.

Нагадаємо

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі завдали значної шкоди: загинули щонайменше 24 людини, понад 12 тисяч будівель знищено, а площа ураження перевищує 60 квадратних миль. Постраждалими виявилися не лише звичайні мешканці, а й деякі відомі особистості. 

Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі: Евакуйовані можуть повернутися додому не раніше четверга13.01.25, 06:16 • 30481 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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