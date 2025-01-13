Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі: Евакуйовані можуть повернутися додому не раніше четверга

У Лос-Анджелесі масштабні лісові пожежі змусили тисячі людей залишити свої домівки. Місцева влада повідомила, що повернення евакуйованих до постраждалих районів очікується не раніше четверга. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Попередження про критичний рівень небезпеки залишається чинним через сильні пориви вітру, які прогнозуються до середини тижня. Це створює ризик нових займання та ускладнює роботу пожежників.

Наразі понад 100 тисяч мешканців залишаються евакуйованими, хоча пік кількості людей, яким було наказано покинути свої домівки, досягав 180 тисяч. Вогонь, що охопив понад 17 тисяч гектарів, спричинив знищення понад 12 тисяч будівель та забрав життя щонайменше 24 осіб.

Екстрені служби працюють над локалізацією вогню, але складні погодні умови залишають ситуацію напруженою.

Україна готова відправити 150 рятувальників на допомогу США у боротьбі з пожежами в Каліфорнії - Зеленський