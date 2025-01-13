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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: Эвакуированные могут вернуться домой не раньше четверга

Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: Эвакуированные могут вернуться домой не раньше четверга

Киев  •  УНН

 • 1943 просмотра

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Из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе эвакуированы более 100 тысяч жителей. Огонь уничтожил 12 тысяч зданий на площади 17 тысяч гектаров, погибло 24 человека.

В Лос-Анджелесе масштабные лесные пожары заставили тысячи людей покинуть свои дома. Местные власти сообщили, что возвращение эвакуированных в пострадавшие районы ожидается не раньше четверга. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Предупреждение о критическом уровне опасности остается в силе из-за сильных порывов ветра, которые прогнозируются до середины недели. Это создает риск новых возгораний и усложняет работу пожарных. 

Сейчас более 100 тысяч жителей остаются эвакуированными, хотя пик количества людей, которым было приказано покинуть свои дома, достигал 180 тысяч. Огонь, охвативший более 17 тысяч гектаров, вызвал уничтожение более 12 тысяч зданий и унес жизни по меньшей мере 24 человек. 

Экстренные службы работают над локализацией огня, но сложные погодные условия оставляют ситуацию напряженной.

Украина готова отправить 150 спасателей на помощь США в борьбе с пожарами в Калифорнии - Зеленский12.01.25, 22:12 • 23570 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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