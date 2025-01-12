Украина готова отправить 150 спасателей на помощь США в борьбе с пожарами в Калифорнии - Зеленский
Киев • УНН
Украинские спасатели готовы помочь в борьбе с пожарами в Калифорнии. Украина также предлагает Молдове помощь с поставками угля для Приднестровья.
Украинские спасатели готовы помочь США в борьбе с лесными пожарами. Об этом сообщает Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
Детали
По словам Главы государства, Министр внутренних дел Украины получил поручение обеспечить участие украинских пожарных в ликвидации масштабных лесных пожаров в Калифорнии. Сейчас к этой миссии подготовлено 150 специалистов, способных оперативно реагировать на самые сложные вызовы. Украинская сторона уже сообщила о своей инициативе американским коллегам, и соответствующие организационные вопросы находятся на стадии проработки.
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Кроме того, Зеленский заявил, что Украина готова поддержать Молдову в решении гуманитарного кризиса, возникшего в Приднестровском регионе из-за сознательных действий террористической страны. Он добавил, что украинцы готовы обеспечить поставки угля для покрытия насущных потребностей населения. Однако ситуация остается неопределенной из-за позиции тех, кто фактически контролирует Приднестровье.
Украина отмечает, что ее действия направлены на поддержку мирного населения, поэтому демонстрирует полную готовность к быстрым и эффективным шагам в случае согласования помощи.
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