Зеленский: Украина готова передать КНДР пленных военных, если Ким Чен Ын организует их обмен на бойцов ВСУ в рф

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Украины передать северокорейских военных, которых украинские бойцы взяли в плен -в обмен на освобождение украинских военных из российского плена. Об этом он сообщил в воскресенье вечером, передает УНН.

Зеленский отметил, что кроме первых захваченных в плен солдат из Северной Кореи будут и другие. "Это вопрос времени, когда нашим ребятам удастся захватить еще. И ни у кого в мире не должно остаться сомнений, что российская армия зависит от военной помощи КНДР", - указал Президент.

Он отметил, что путин начал три года назад с ультиматумов НАТО и попытки переписать историю, а теперь он не может без такой военной помощи от Пхеньяна.

Украина готова передавать Ким Чен Ыну его людей, если он может организовать их обмен на наших воинов, находящихся в плену в России - заявил Президент.

Для тех солдат из Северной Кореи, которые не захотят возвращаться, по словам Зеленского, могут быть и некоторые другие пути. В частности, те из корейцев, кто изъявит желание приближать мир через распространение правды на корейском об этой войне, получат такую возможность, добавил Президент.

Напомним,

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 11 января, сообщил, что на Курщине взяли в плен военных из КНДР, двое раненых солдат были доставлены в Киев, получают медицинскую помощь и общаются со следователями СБУ.

В Службе безопасности Украины сообщили детали о взятых в плен Силами обороны первых военных КНДР, которые воевали против Украины на Курщине, и показали видео.