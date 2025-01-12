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Зеленський: Україна готова передати КНДР полонених військових, якщо Кім Чен Ин організує їх обмін на бійців ЗСУ в рф

Київ • УНН

 • 44246 перегляди

Україна готова передати захоплених північнокорейських військових Кім Чен Ину в обмін на українських полонених у рф. Зеленський також запропонував альтернативні варіанти для тих корейців, які не захочуть повертатися.

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність України передати північнокорейських військових, яких українські бійці взяли в полон -в обмін на звільнення українських військових з російського полону. Про це він повідомив у неділю ввечері, передає УНН.

Зеленський наголосив, що окрім перших захоплених у полон солдатів із Північної Кореї будуть і інші. "Це питання часу, коли нашим хлопцям вдасться захопити ще. І ні в кого у світі не має залишитися сумнівів, що російська армія залежить від військової допомоги КНДР", - вказав Президент. 

Він зауважив, що путін почав три роки тому з ультиматумів НАТО й намагання переписати історію, а тепер він не може без такої військової допомоги від Пхеньяна.

Україна готова передавати Кім Чен Ину його людей, якщо він може організувати їхній обмін на наших воїнів, які перебувають у полоні в росії

- заявив Президент.

Для тих солдатів із Північної Кореї, які не захочуть повертатися, за словами Зеленського, можуть бути й деякі інші шляхи. Зокрема, ті з корейців, хто виявить бажання наближати мир через поширення правди корейською про цю війну, отримають таку можливість, додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 11 січня, повідомив, що на курщині взяли в полон військових з КНДР, двоє поранених солдатів були доставлені до Києва, отримують медичну допомогу та спілкуються зі слідчими СБУ.

У Службі безпеки України повідомили деталі про взятих у полон Силами оборони перших військових КНДР, які воювали проти України на курщині, і показали відео.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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