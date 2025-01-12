Україна готова відправити 150 рятувальників на допомогу США у боротьбі з пожежами в Каліфорнії - Зеленський

Українські рятувальники готові допомогти США у боротьбі з лісовими пожежами. Про це повідомляє Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

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За словами Глави держави, Міністр внутрішніх справ України отримав доручення забезпечити участь українських пожежників у ліквідації масштабних лісових пожеж у Каліфорнії. Наразі до цієї місії підготовлено 150 фахівців, здатних оперативно реагувати на найскладніші виклики. Українська сторона вже повідомила про свою ініціативу американським колегам, і відповідні організаційні питання перебувають на стадії опрацювання.

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Крім того, Зеленський заявив, що Україна готова підтримати Молдову в розв’язанні гуманітарної кризи, що виникла у Придністровському регіоні через свідомі дії терористичної країни. Він додав, що українці готові забезпечити постачання вугілля для покриття нагальних потреб населення. Однак ситуація залишається невизначеною через позицію тих, хто фактично контролює Придністров’я.

Україна наголошує, що її дії спрямовані на підтримку мирного населення, відтак демонструє повну готовність до швидких і ефективних кроків у разі погодження допомоги.

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