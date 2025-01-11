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Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі: вогонь просувається на схід, 150 тисяч людей покинули домівки

Масштабні пожежі в Лос-Анджелесі: вогонь просувається на схід, 150 тисяч людей покинули домівки

Київ • УНН

 • 61972 перегляди

У районі Лос-Анджелеса шість осередків лісових пожеж знищили понад 15 тисяч гектарів та тисячі будівель. Загинуло 11 осіб, 13 зникли безвісти, понад 150 тисяч жителів евакуйовано.

У США вогонь активно просувається на схід, загрожуючи району Каньйону Мандевіль і наближаючись до однієї з ключових автомагістралей міста - Лос-Анджелес 405. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

У районі Лос-Анджелеса тривають потужні лісові пожежі, які вже завдали значних збитків та змусили тисячі людей залишити свої домівки. Найбільше постраждав район Пасіфік Палісейдс, де знищено тисячі будівель. 

Уже розширено зони обов’язкової евакуації, включно з такими районами, як Брентвуд, Бел-Ейр, Енсіно та Західний Лос-Анджелес. Понад 150 тисяч людей змушені були евакуюватися, ще десятки тисяч готуються до можливого виїзду. 

Станом на сьогодні, у регіоні зафіксовано шість окремих осередків пожеж, які вже знищили понад 15 тисяч гектарів. Жертвами стихії стали 11 осіб, ще 13 вважаються зниклими безвісти. 

Хоча тимчасове послаблення вітру полегшило боротьбу з вогнем, прогнози вказують на посилення вітряної погоди на початку наступного тижня, що збільшує ризики нових спалахів і ускладнює роботу пожежників. 

Рятувальні служби працюють без упину, намагаючись стримати поширення вогню та допомогти постраждалим у евакуаційних зонах.

Масштабна пожежа у Лос-Анджелесі знищила будинок сина Байдена09.01.25, 18:55 • 29617 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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