Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: огонь продвигается на восток, 150 тысяч человек покинули дома

В США огонь активно продвигается на восток, угрожая району Каньона Мандевиль и приближаясь к одной из ключевых автомагистралей города - Лос-Анджелес 405. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В районе Лос-Анджелеса продолжаются мощные лесные пожары, которые уже нанесли значительный ущерб и заставили тысячи людей покинуть свои дома. Больше всего пострадал район Пасифик Палисейдс, где уничтожены тысячи зданий.

Уже расширены зоны обязательной эвакуации, включая такие районы, как Брентвуд, Бел-Эйр, Энсино и Западный Лос-Анджелес. Более 150 тысяч человек вынуждены были эвакуироваться, еще десятки тысяч готовятся к возможному выезду.

По состоянию на сегодня, в регионе зафиксировано шесть отдельных очагов пожаров, которые уже уничтожили более 15 тысяч гектаров. Жертвами стихии стали 11 человек, еще 13 считаются пропавшими без вести.

Хотя временное ослабление ветра облегчило борьбу с огнем, прогнозы указывают на усиление ветреной погоды в начале следующей недели, что увеличивает риски новых вспышек и усложняет работу пожарных.

Спасательные службы работают без остановки, пытаясь сдержать распространение огня и помочь пострадавшим в эвакуационных зонах.

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