Оскар-2025: Американская киноакадемия снова переносит объявление номинантов из-за пожаров

Из-за масштабных лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса Американская киноакадемия решила во второй раз отложить объявление номинантов на премию "Оскар" 2025 года. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Это решение принято на фоне значительных потерь и разрушений, вызванных пожаром, который повлиял на тысячи жителей, включая представителей киноиндустрии.

Срок голосования за номинации продлен до 17 января, а сами имена претендентов на престижную награду будут объявлены 23 января. Ранее церемонию анонсирования номинаций перенесли с 15 на 19 января, но ухудшение ситуации заставило Академию принять дальнейшие меры. Кроме того, отменен традиционный обед для номинантов, который должен был состояться 10 февраля.

Киноакадемия подчеркивает важность поддержки пострадавших и проявляет солидарность с обществом, которое переживает сложные времена.

Напомним

Лесные пожары в Лос-Анджелесе нанесли значительный ущерб: погибли по меньшей мере 24 человека, более 12 тысяч зданий уничтожено, а площадь поражения превышает 60 квадратных миль. Пострадавшими оказались не только обычные жители, но и некоторые известные личности.

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