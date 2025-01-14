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Оскар-2025: Американская киноакадемия снова переносит объявление номинантов из-за пожаров

Киев  •  УНН

 • 8101 просмотра

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Американская киноакадемия во второй раз отложила объявление номинантов на Оскар-2025 из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе. Голосование продлено до 17 января, а имена номинантов объявят 23 января.

Из-за масштабных лесных пожаров в районе Лос-Анджелеса Американская киноакадемия решила во второй раз отложить объявление номинантов на премию "Оскар" 2025 года. Об этом сообщает CBS News, передает УНН.

Детали

Это решение принято на фоне значительных потерь и разрушений, вызванных пожаром, который повлиял на тысячи жителей, включая представителей киноиндустрии. 

Срок голосования за номинации продлен до 17 января, а сами имена претендентов на престижную награду будут объявлены 23 января. Ранее церемонию анонсирования номинаций перенесли с 15 на 19 января, но ухудшение ситуации заставило Академию принять дальнейшие меры. Кроме того, отменен традиционный обед для номинантов, который должен был состояться 10 февраля. 

Киноакадемия подчеркивает важность поддержки пострадавших и проявляет солидарность с обществом, которое переживает сложные времена.

Напомним

Лесные пожары в Лос-Анджелесе нанесли значительный ущерб: погибли по меньшей мере 24 человека, более 12 тысяч зданий уничтожено, а площадь поражения превышает 60 квадратных миль. Пострадавшими оказались не только обычные жители, но и некоторые известные личности. 

Масштабные пожары в Лос-Анджелесе: Эвакуированные могут вернуться домой не раньше четверга13.01.25, 06:16 • 27407 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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