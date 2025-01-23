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Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Киев  •  УНН

 • 1912 просмотра

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Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар-2025. Фильм «Эмилия Перес» получил 13 номинаций, за ним следуют «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» с 10 номинациями каждый.

Организация, присуждающая кинопремию "Оскар", объявила номинантов в четверг. Возглавляют номинации: "Эмилия Перес", „Бруталист", „Wicked: Чародейка", „Конклав", „Полная неизвестность" и „Анора".

Передает УНН со ссылкой на Оscars.org.

Детали

Номинации на кинопремию "Оскар", которую многие считают самой главной в мире, были объявлены в четверг, 23 января.

Как и ожидалось, "Эмилия Перес" Жака Одиара с 13 номинациями возглавляет список претендентов на "Оскар-2025". Далее следуют "Бруталист" (реж.Брэди Корбет) и "Wicked: Чародейка" Джона Чу с 10 номинациями каждая, а также срежиссированный Эдвардом Бергером "Конклав" - 8 номинаций. 

"Полная неизвестность" - биографический музыкально-драматический фильм 2024 года режиссера Джеймса Мэнгхолда имеет 8 номинаций.

Среди наиболее номинированных фильмов: "Анора" Шона Бейкера (6), „Вещество" Корали Фаржаа (5), "Дюна: часть 2" Дени Вильнева (5). 

УНН отмечал, что документальный фильм "Фарфоровая война" режиссеров американца Брендана Белломо и украинца и одного из главных героев фильма Славы Леонтьева номинирован на Оскар 2025 в номинации "Лучший полнометражный документальный фильм".

Полный список номинантов премии "Оскар" 2025 года

Актер в главной роли

Номинанты

Адриан Броуди  (Бруталист)

Тимоти Шаламе (Полная неизвестность)

Колман Доминго "Пой, пой"

Рэйф Файнс "Конклав"

Себастьян Стэн "Ученик"

Актер второго плана

Номинанты

Юра Борисов "Анора"

Киран Калкин "Настоящая боль"

Эдвард Нортон "Полная неизвестность"

Гай Пирс "Бруталист"

Джереми Стронг "Ученик"

Актриса в главной роли

Номинанты

Синтия Эриво "Wicked: Чародейка"

Карла София Гасконь "Эмилия Перес"

Майки Мэдисон "Анора"

Деми Мур "Субстанция"

Фернанда Торрес "Я все еще здесь"

Актриса второго плана

Номинанты

Моника Барбаро "Полная неизвестность"

Ариана Гранде "Wicked: Чародейка"

Фелисити Джонс "Бруталист"

Изабелла Росселини "Конклав"

Зои Салданья "Эмилия Перес"

Художественный анимационный фильм

Номинанты

"Поток" Номинанты будут определены дополнительно

"Наизнанку 2" Келси Манн и Марк Нильсен

"Мемуары улитки" Адам Эллиот и Лиз Керни

"Уоллес и Громит: Самая страшная месть" Номинанты будут определены позже

"Дикий робот" Крис Сандерс и Джефф Герман

Анимационный короткометражный фильм

Номинанты

"Красивые мужчины" Николас Кеппенс и Брехт Ван Элсланде

"В тени кипариса" Ширин Сохани и Хоссейн Молаеми

"Волшебные конфеты" Дайсуке Нишио и Такаши Васио

"От путешествия к чуду" Нина Ганц и Стиенетт Босклоппер

"Фу!" Лоик Эспуш и Жюльетт Марке

Кинематограф

Номинанты

"Бруталист" Лол Кроули

"Дюна: Часть вторая" Грейг Фрейзер

"Эмилия Перес" Поль Гильом

"Мария" Эд Лахман

"Носферату" Ярин Блашке

Дизайн костюмов

Номинанты

"Полная неизвестность" Арианна Филлипс

"Конклав" Лизи Кристл

"Гладиатор II" Джанти Йейтс и Дэйв Кроссман

"Носферату" Линда Мюир

"Wicked" Пол Тейзвелл

Режиссура

Номинанты

"Анора" Шон Бейкер

"Бруталист" Брэйди Корбет

"Полная неизвестность" Джеймс Мэнголд

"Эмилия Перес" Жак Одиар

"Вещество" Корали Фаржит

Документальный полнометражный фильм

Номинанты

"Дневники черного ящика" Шиори Ито, Эрик Ньяри и Анна Аквилин

"Нет другой земли" Базель Адра, Рахель Шор, Хамдан Баллал и Юваль Абрахам

"Фарфоровая война" Брендан Белломо, Слава Леонтьев, Анеля Сидорская и Паула Дюпре Песмен

"Саундтрек к государственному перевороту" Йохан Гримонпрез, Даан Милиус и Реми Греллети

"Сахарный тростник" Номинанты будут определены дополнительно

Документальный короткометражный фильм

Номинанты

"Смерть по номерам" Ким А. Снайдер и Джаник Л. Робийяр

"Я готов, начальник" Смрити Мундхра и Майя Гнип

"Инцидент" Билл Моррисон и Джейми Кальвен

"Инструменты бьющегося сердца" Эма Райан Ямадзаки и Эрик Ньяри

"Единственная девушка в оркестре" Молли О'Брайен и Лиза Ремингтон

Монтаж фильма

Номинанты

Анора

Шон Бейкер

Бруталист

Дэвид Янчо

Конклав

Ник Эмерсон

Эмилия Перес

Джульетта Уэлфлинг

Злой

Майрон Керштейн

Международный полнометражный фильм

Номинанты

Бразилия

Я все еще здесь

Дания

Девушка с иглой

Франция

Эмилия Перес

Германия

Семена священного инжира

Латвия

Поток

Другие номинации можно также увидеть на официальном сайте церемонии "Оскар".

Оскар-2025: Американская киноакадемия снова переносит объявление номинантов из-за пожаров14.01.25, 07:34 • 26448 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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