Скандальные посты актрисы могут лишить «Эмилию Перес» шансов на «Оскар»

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Киев  •  УНН

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Карла София Гаскон, номинантка на «Оскар», попала в скандал из-за старых оскорбительных сообщений в социальных сетях. Ее высказывания могут повлиять на шансы фильма «Эмилия Перес» получить награды Американской киноакадемии.

После серии оскорбительных твитов, несмотря на последующие извинения звезды фильма «Эмилия Перес», актрису скорее всего ждет тяжелый месяц перед голливудской премией.

Передает УНН со ссылкой на ВВС.

Карла София Гасконь вошла в историю Оскара, став первой транс-женщиной, номинированной в категории лучшая актриса, и для нее существовал шанс выиграть награду. 

Гасконь играет транс-мексиканского наркобарона, ставшего филантропом, в оперном мюзикле-триллере Жака Одиара «Эмилия Перес» - фильме, который уже давно является одним из фаворитов на получение крупнейших наград Американской киноакадемии в 2025 году, в том числе за лучший фильм, но уже был омрачен спорами.

Некоторые мексиканские комментаторы возражали против того, как французский сценарист и режиссер изобразил их страну, а также против недостаточного участия мексиканских талантов в создании фильма, большинство съемок которого проходило вблизи Парижа.

Недавно Гаскон пожаловалась в интервью, что команда социальных сетей, которая работает с Фернандой Торрес, номинанткой на лучшую женскую роль в фильме «Я все еще здесь», «разрывает меня и Эмилию Перес».

Впоследствии СМИ выяснили, что опубликованные в течение 2020 и 2021 годов сообщения и фото содержали многочисленные оскорбительные замечания о Джордже Флойде, китайцах, мусульманских женщинах и исламе в целом.

Речь шла также о посте с нападками на вручение премии «Оскар».

Гасконь заявила о событии 2021 года, на котором Nomadland стал лучшим фильмом:

Все больше #Оскар выглядит как церемония для независимых и протестных фильмов, я не знаю, смотрю ли я афро-корейский фестиваль, демонстрацию Black Lives Matter или 8M [испанский способ обозначения Международного женского дня]

- заявила она.

Затем Гасконь отказалась, заявив, что в целом «ссылалась на токсичность и насильственный язык ненависти в социальных сетях».

Актриса удалила свою учетную запись X и опубликовала второе заявление через день после того, как ее старые твиты вызвали резкую критику.

Мне жаль, но я больше не могу позволить этой кампании ненависти и дезинформации влиять на меня и мою семью, поэтому по их просьбе я закрываю свою учетную запись X. Мне угрожали смертью, меня оскорбляли, плохо обращались и преследовали до изнеможения

«», - написала Гасконь в большом новом заявлении, перевод с испанского The Hollywood Reporter.

Актриса продолжает подчеркивать свою поддержку маргинализированных людей:

Я защищала каждое меньшинство в этом мире, я поддерживала религиозную свободу и любые действия против расизма и гомофобии так же, как я критиковала лицемерие, которое это предполагает, потому что первое, что я критикую, это себя

Обозреватели считают, что отзывы на посты Гасконь в социальных сетях могут не только уничтожить ее шансы  на получение «Оскара». Кроме того, надежды «Эмилии Перес» в других категориях также могут разрушиться.

Может ли это быть первым случаем, когда скандал разбивает мечты фильма о лучшем фильме на последнем этапе гонки?

Я вообще не думал, что Эмилия Перес выиграет в номинации «Лучший фильм», но теперь этого точно не произойдет

- говорит Патрик Хайдманн, киножурналист Berliner Zeitung.

Напомним,

Американская киноакадемия объявила полный список номинантов на премию Оскар-2025. Фильм «Эмилия Перес» получил 13 номинаций, за ним следуют «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» с 10 номинациями каждый.

Украинский режиссер Чернов получил новую престижную награду после "Оскара"01.02.25, 09:39 • 24594 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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