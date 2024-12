Куда попали фильмы об Украине: Оскар опубликовал шортлист

Американская киноакадемия (Оскар) объявила шортлисты в 10 номинациях. Снятые в копродукции с Украиной туда попали два документальных фильма - "Фарфоровая война" и "Однажды в Украине", снятые в копродукции с Украиной. Об этом говорится на сайте киноакадемии, пишет УНН.

Детали

"Фарфоровая война" (Porcelain War), созданная в копродукции США, Украины и Австралии. Режиссерами фильма стали американец Брендан Белломо и украинец и один из главных героев фильма Слава Леонтьев.

Этот фильм рассказывает о трех художниках из Харькова, которые остаются в прифронтовом городе, вопреки угрозе окружения и захвата его российскими войсками. Несмотря на опасность, они наполняют город искусством: изготавливают фарфоровые фигурки, которыми украшают разрушенные российскими обстрелами дома.

Премьера фильма состоялась на Международном фестивале независимого кино Сандэнс в январе 2024 года, где он получил гран-при конкурса документальных фильмов. Фильм уже завоевал 37 наград и 27 номинаций на международных кинофестивалях.

Короткометражная лента "Однажды в Украине„ (Once upon a Time in Ukraine) режиссера Бетси Уэст о жизни детей в условиях войны попал в шортлист в номинации "Лучший документальный короткометражный фильм". Лента создана в копродукции Украины и США.

Напомним

Американская киноакадемия объявила ведущего 97-й церемонии "Оскара" - им станет комик Конан О'Брайен. Церемония состоится 2 марта 2025 года в Dolby Theatre.