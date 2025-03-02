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Гаррісон Форд пропустить "Оскар" через несподівану хворобу: хто його замінить

Київ • УНН

 • 169686 перегляди

82-річний актор Гаррісон Форд не зможе бути ведучим на церемонії "Оскар" через діагностований оперізуючий лишай. Його замінить інша зірка "Зоряних війн" - Марк Гемілл.

Гаррісон Форд пропустить "Оскар" через несподівану хворобу: хто його замінить

Відомий голлівудський актор Гаррісон Форд скасував свою появу на церемонії вручення "Оскара". У 82-річного чоловіка діагностували хворобу.

Передає УНН із посиланням на Entertainment Weekly та Independent.

У середу Гаррісон Форд був оголошений одним із ведучих премії "Оскар" на церемонії разом із Галь Гадот, Зої Салданья, Ендрю Гарфілдом, Маргарет Куоллі, Семюелем Л. Джексоном, Рейчел Зеглер, Альбою Рорвахер і Дейвом Баутістою.

Але нещодавно стало відомо, що 82-річний актор "Індіани Джонс" був змушений відмовитися від можливості працювати ведучим після того, як вчора йому поставили діагноз оперізуючий лишай.

Що таке оперізувальний лишай?

Це вірусна інфекція, яка викликає хворобливі висипання. Він часто проявляється у вигляді пухирів, викликаних вірусом вітряної віспи, тим самим вірусом, який викликає вітряну віспу.

Форда замінить інший актор "Зоряних війн"

Невдовзі після того, як стало відомо про хворобу Форда, організатори "Оскара" оголосили в суботу, що зірка "Зоряних війн" Марк Гемілл вийде на сцену в якості "ведучого".

Марк Річард Гемілл - американський актор, найвідоміша роль якого - джедай Люк Скайвокер у кіноепопеї "Зоряні війни". Після цих фільмів Гемілл успішно працював на Бродвеї, займався озвученням мультфільмів та відеоігор.

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Серед інших ведучих недільного вечора

Вупі Голдберг також планується піднятися на сцену "Оскара" вперше за 10 років. 

Серед інших ведучих недільного вечора – Холлі Беррі, Вільям Дефо, Лілі-Роуз Депп, Ель Фаннінг, Селена Гомес, Кілліан Мерфі, Боуен Янг, Джон Літгоу, Емма Стоун, Ана де Армас і Бен Стіллер.

Кажуть, що Аріана Гранде, номінована на свій перший "Оскар" за роль Глінди у фільмі "Зла" Джона Чу, зіграє композицію зі своєю колегою по фільму Синтією Еріво, яка також номінована на роль Ельфаби.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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