Тисячі глядачів не змогли подивитися "Оскар-2025" через збій у сервісі Hulu
Київ • УНН
Стрімінговий сервіс Hulu зіткнувся з масштабними технічними проблемами під час трансляції церемонії "Оскар". Понад 34 тисячі користувачів не мали доступу до трансляції протягом понад півтори години.
Стрімінговий сервіс Hulu компанії Walt Disney Co. зіткнувся з технічними проблемами під час церемонії вручення премії "Оскар", внаслідок чого десятки тисяч клієнтів тривалий час не змогли бачити церемонію. Про це повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.
Деталі
Hulu вперше транслювала подію. Деякі люди повідомили, що змогли отримати сигнал більше ніж через півтори години після початку трансляції.
Сайт Downdetector про збої в Інтернеті повідомив, що близько 7:30 вечора 34 145 людей скаржилися на збої в роботі сайту. Близько 20:00 приблизно 17 000 людей все ще повідомляли про проблеми
Представник Disney відзначив, що компанії "відомо, що деякі користувачі стикаються з проблемами входу.
"Команда активно розслідує та працює над вирішенням проблеми. Сподіваюся, незабаром відновимо роботу", - зазначили у компанії.
Нагадаємо
Фільм виробництва Латвії вперше став переможцем найпрестижнішої кінопремії "Оскар". Мультфільм "Потік. Останній кіт на Землі" переміг у номінації "Найкращий повнометражний анімаційний фільм".
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